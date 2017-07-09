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Gebze’ye yaya köprüsü yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze D-100 Osman Yılmaz Mahallesi mevkiinde yaya köprüsü yapacak.

Gebze'ye yaya köprüsü yapılacak

09 Temmuz 2017 Pazar 11:23

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze D-100 üzeri Osman Yılmaz Mahallesi bölgesinde yaya köprüsü yapılacak. Çelik malzemeden imal edilecek olan köprü, Valilik Kampüsü önündeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Yaya Köprüsü’ne benzer olacak. Yeni yapılacak olan yaya köprüsü Gebze D-100 üzerindeki ilk büyük yaya köprüsü olacak.
87 METRE UZUNLUĞUNDA
Köprü, ilçenin kuzey ile güney yay trafiğinin akışını sağlayacak. Fatih Devlet Hastanesi’ne gitmek isteyen vatandaşlar köprü sayesinde kolayca karşıdan karşıya geçebilecekler. 87 metre uzunluğa sahip olacak olan yaya köprüsü 4 metre genişliğinde yapılacak. Üst geçitte engelliler ve yaşlılar için asansör yer alacak.
 
870 TON ÇELİK
Yaya köprüsünün güney kısmında yürüyen merdiven, normal merdiven ve engelli asansörü yer alacak.  Yaya köprüsü çelik üst yapısı eğit gergin askılı olacak. Köprünün yapımında 870 ton çelik malzeme kullanılacak. Köprü tabliye kenarları cam korkuluk olacak. Köprünün yapımı için ihale düzenlenecek. 14 Temmuz’da yapılacak olan ihale Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda saat 11.00’da gerçekleştirilecek.
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