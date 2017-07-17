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Gebze’ye yaya köprüsünün ihalesi yapıldı

Gebze D-100 Osman Yılmaz Mahallesi mevkiinde yapılacak olan yaya köprüsünün ihalesi gerçekleştirildi.

Gebze'ye yaya köprüsünün ihalesi yapıldı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:49

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze D-100 üzeri Osman Yılmaz Mahallesi bölgesinde yaya köprüsü yapılacak. Çelik malzemeden imal edilecek olan köprü Valilik Kampüsü önündeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Yaya Köprüsü’ne benzer olacak. Büyükşehir Belediyesi köprünün yapımı için ihale gerçekleştirdi.

 

İHALEYE 5 FİRMA TEKLİF VERDİ

İhale salonunda düzenlenen oturumda en düşük teklifi 3 milyon 812 bin TL ile BHC İnşaat verirken, en yüksek teklif 4 milyon 990 bin TL ile Yağışan İnşaat’tan geldi. Köprü, ilçenin kuzey ile güney yay trafiğinin akışını sağlayacak. Fatih Devlet Hastanesi’ne gitmek isteyen vatandaşlar köprü sayesinde kolayca karşıdan karşıya geçebilecekler. 87 metre uzunluğa sahip olacak olan yaya köprüsü 4 metre genişliğinde yapılacak. Üst geçitte engelliler ve yaşlılar için asansör yer alacak.

 

870 TON ÇELİK

Yaya köprüsünün güney kısmında yürüyen merdiven, normal merdiven ve engelli asansörü yer alacak. Yaya köprüsü çelik üst yapısı eğit gergin askılı olacak. Köprünün yapımında 870 ton çelik malzeme kullanılacak. Köprü tabliye kenarları cam korkuluk olacak.

 

Firmalar                                                        Teklifler

BHC İnşaat                                              3 milyon 812 bin TL

Özdüzen İnşaat+Efe Global İnşaat       4 milyon 211 bin TL

Doğan İnşaat                                           4 milyon 640 bin TL

AtlasBK İnşaat                                        4 milyon 716 bin TL

Yağışan İnşaat                                        4 milyon 990 bin TL

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