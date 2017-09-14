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Gebze’ye yeni araçlar

Gebze’ye kazandırılan yeni araçların test sürüşünü yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Envanterimize kattığımız yeni araçlarımızla Gebzeli hemşerilerimize çok daha iyi hizmet vereceğiz” dedi.

Gebze'ye yeni araçlar

14 Eylül 2017 Perşembe 16:53

Gebze Belediyesi araç envanterine kattığı yeni araçlarla Gebzelilere hizmet vermeye devam edecek. Araçların ilk test sürüşünü gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Araç envanterimize kattığımız yeni araçlarımız ile Gebzeli hemşerilerimize çok daha iyi hizmet vereceğiz” dedi. Gebze Belediyesi araç envanterine dahil olan üç adet otobüs, bir adet LED ekranlı kamyonet, iki adet cenaze aracı ve bir adet taziye aracı için kurban kesildi. Yeni araçların Gebzelilere hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Köşker, “Gebze’ye ve Gebzeli hemşerilerimize hizmet etmek en büyük amacımız. Yeni araçlarımız ile taleplere daha çok karşılık verebileceğiz. Yeni araçlarımızın Gebze’mize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Araçların test sürüşüne belediye başkan yardımcısı Engin Güzel ve başkan danışmanı Şakir Bitmez, birim müdürleri de katıldı.

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