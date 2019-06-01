Gebze’yi buluşturan iftar

Gebze Belediyesi tarafından 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen iftar ve Kadir Gecesi programına binlerce Gebzeli katıldı. Binlerce Gebzeliyi bir sofra etrafından toplayan iftar programına Gebze Belediye Başkan vekili Sedat Çelik Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, belediye meclis üyeleri ve binlerce Gebzeli katıldı. BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’ÜN SELAMINI İLETTİ İftar öncesi kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkan vekili Sedat Çelik, “Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz umre ibadeti sebebiyle aramızda bulunamadı. Ben hepinize belediye başkamızın selamlarını iletiyorum. Bir Ramazan Ayı’nın daha sonuna yaklaştık. Bu gün çok mübarek bir gece, Kadir Gecesi bin aydan hayırlı olan bir gece. Rabbim bizleri bu gecenin feyizlinden, bereketinden en güzel şekilde istifade eden kullarından eylesin. İnşallah bayramın birinci günü saat 10:30 yine bu meydanda Kent Bayramlaşmamız olacak hepinizi bekliyoruz” dedi. KADİR GECESİ ÖZEL PROGRAMI Teravih sonrası Mehmet Güneş ve Hüseyin Çağıl Kuran’ı Kerim tilavetinde bulundu. Kuran Tilavetinin ardından Necmettin Nursaçan Hoca hoş sohbeti ile Gebzelilerle bir araya geldi. Kadir Gecesinin önemini Gebzelilerle paylaşan Necmettin Nursaçan, “Her günü Kadir Gecesi gibi geçirmememiz gerek. Allah’ın nerden ne şekilde mükafat vereceği belli olmaz. Bu sebeple kendimize dikkat edeceğiz ve her günümüzü ona layık geçirme gayreti içerisinde olacağız” dedi. DÜNYA ŞAMPİYONUNDAN KURAN ZİYAFETİ Necmettin Nursaçan hocanın sohbetinin ardından Kuran’ı kerim Okuma dünya Şampiyonu Ferruh Muşteur Gebzelilere o güzel sesi ile Kuran’ı Kerim ziyafeti yaşattı. Adeta Gebzelilere kulaklarının pasını silen Kuran’ı kerim tilavetinin ardından Necmettin Nursaçan kapanış duası gerçekleştirdi. Program boyunca misafirlere şerbet ve Osmanlı Macunu ikramlarında bulunuldu