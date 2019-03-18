Gebze'yi Denizle Buluşturacağız

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar Sahili'nde vatandaşlarla buluştu. Büyükgöz, "Eskihisar'ın cazibesini arttıracak projeler geliştireceğiz. Yeşil ve mavinin bir arada olduğu alanlar oluşacak" dedi.

Kocaeli'nin AK Parti döneminde büyük hizmetler aldığını söyleyen Büyükgöz, "Kocaeli'nin her karışında AK Parti belediyeciliği tarafından hayata geçirilmiş hizmet ve projeler var. Eskihisar'dan ihtişamı oldukça net görülebilen Türkiye'nin vizyon projelerinden sadece biri olan Osmangazi Köprüsü bizim bölgemizde bulunuyor. Gebze'de ve Kocaeli'de yaşayan hemşerilerimizin tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanacağına inanıyorum. Büyükşehir'de başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ile birlikte uyumlu ve yüksek bir çalışma performansıyla Gebze'ye hizmet edeceğiz” dedi.

DENİZLE BULUŞTURACAĞIZ