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Gebze'yi Denizle Buluşturacağız

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, Eskihisar Sahili'nde vatandaşlarla buluştu. Büyükgöz, "Eskihisar'ın cazibesini arttıracak projeler geliştireceğiz. Yeşil ve mavinin bir arada olduğu alanlar oluşacak" dedi.

Gebze'yi Denizle Buluşturacağız

18 Mart 2019 Pazartesi 11:35

Kocaeli'nin AK Parti döneminde büyük hizmetler aldığını söyleyen Büyükgöz, "Kocaeli'nin her karışında AK Parti belediyeciliği tarafından hayata geçirilmiş hizmet ve projeler var. Eskihisar'dan ihtişamı oldukça net görülebilen Türkiye'nin vizyon projelerinden sadece biri olan Osmangazi Köprüsü bizim bölgemizde bulunuyor. Gebze'de ve Kocaeli'de yaşayan hemşerilerimizin tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanacağına inanıyorum. Büyükşehir'de başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ile birlikte uyumlu ve yüksek bir çalışma performansıyla Gebze'ye hizmet edeceğiz” dedi.

DENİZLE BULUŞTURACAĞIZ

Gebze'de yeşil ve maviyi buluşturacak projeye imza atacaklarını söyleyen Büyükgöz, "Gebze’nin denize kıyısı var ama denizle buluşmuş değil. Gebze’yi denizle buluşturacağız. Bunun için mesire alanları, su havzalarının göl ve göletlerin korunması, su yaşamının sürdürülmesi ve canlı çeşitliliğinin arttırılmasını hedefliyoruz. Eskihisar kentimizin sahile açılan penceresi. Hava karardığında Osmangazi Köprüsü'nün ihtişamı ve manzarasının en net görülebildiği mekanlardan. Bu güzel ve özel sahil şeridinin prestijini arttıracak projelere imza atacağız" ifadelerini kullandı.
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