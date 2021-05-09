Gelin tanış olalım

İşi kolay kılalım Sevelim sevilelim Dünya kimseye kalmaz Sevmek tanımakla başlar Tanımak sevmektir Korona Virüsü vebası morallerimizi bozmasın Değerlerimizi tanımak İçin tarihi fırsat Kendimizi çevremizi ve değerlerimizi tanıyalım Korona Virüsüne Bilgi ile meydan okuyalım Yaşadığımız il ve ilçelerin değerlerini tanıyalım Sağlık önlemleri alıp Vefa Günleri düzenleyelim Koronayı ilim bilim ve sevgi ile yok edelim http://www.gebzegazetesi.com/degerlerimizi-tanimak-icin... Gebzeyi Tanıma ve Anlamlı Bir Vefa Günü

Gebze'nin ilk fatihi Sultan Orhan gazi kendi adına yapılan Gebze'nin ilk tarihi camisi ve Fetih sembolü sultan Orhan camisinde Gebze müftülüğü tarafından dualarla anıldı anma toplantısına kaymakam ve belediye başkanı katıldı toplantıda bizde Orhangazi döneminde Gebze konulu bir konuşma yaptık anma toplantısı ile ilgili basında yer alan Haberi sizlerle paylaşıyorum

Hayırsever işadamı tarihi camiyi tamir etti Gebzeli Hayırsever iş adamı Muzaffer Altıntaş, Gebze İlçe Müftülüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu iş birliğiyle, tarihi Sultan Orhan Camisinin iç mekan restorasyon düzenlemesini gerçekleştirdi. Altıntaş, TRT ve basına yaptığı açıklamada, Gebze'de yaptığı işlerle para kazandığını belirterek, kazancının bir kısmını hayır işlerine ayırdığını kaydetti. İmam Hayip Okulu ve ana okulu yapıp milli eğitime bağışladığını açıkladı Altıntaş, bölgenin tarihi önemli eserlerinden biri olan caminin iç mekanındaki düzenlemeleri yaptırdığını ifade etti.

Gebze müftülüğünde. Anlamlı vefa Gebze müftülüğü tarafından düzenlen anma toplantısına Gebze kaymakamı Mustafa güler Gebze Belediye başkanı Zinnur Büyükgöz be tarihçi yazar İsmâil kahraman konuşma yaparak Bilgi verdiler Gebze’nin İpek Yolu ve Hicaz yolunda çok önemli bir konaklama Merkezi olduğuna dikkat çekerek Gebze ilk kez Orhan Gazi tarafından Bizans’la Eskihisar kalesinde yapılan palakanon savaşının kazanılmasından sonra Osmanlı yönetimine girdiğini caminin yapım tarihinin 1328 olduğunu açıklayan Kahraman Gebze nin Orhangazi tarafından fethi ile İstanbul’un Fethine zemin hazırlandığını açıkladı

Gebze belediye başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze. sanayi bölgesi olarak bilinmesine rağmen Gebze nin tatih kültür ve doğal güzelliklere sahip bir kültür turizmi kenti olduğuna dikkat çekerek bu değerlerimizi tanıtacağız. Gebze. Ünlü müzeci ve ressam Osman Hamdinin Müzesi ile ünlü Kartacalı komutan anibalın anıt mezatının Gebze de olduğunu söyledi bu değerleri tanıtacakları açıkladı

Gebze Kaymakamı Mustafa güler. Camiler kültürümüzde çok önemlidir şehirler camilerin etrafında büyümekte Gebze’nin en eski tarihi camisi olan ve bizzat sultan orhanın sağlığında yapılan bu cami Gebze nin fethinin de sembolüdür Gebze bir vakıf şehridir Gebze de ilk vakfı Sultan Orhan gazi kurmuştur Gebze’nin fethin de ve şehirleşmesin de sultan Orhan Gazi büyük hizmet yapmıştır kendisini rahmetle anıyoruz dedi Okunan kuramı Kerim’lerden sonra Gebze Müftüsü Selçuk kılıçbay dua etti

TRT Caminin İşin de çekim yapıp Bilgi aldı Gebzeli hayırsever işadamı muzaffer Altıntaş caminin içerisinde caminin restorasyonu ile ilgili TRT muhabirine Bilgi verdi Bizde araştırmacı gazeteci ve belgedrlci olarak TRT ye yaptığı açıklamada Gebze sultan Orhan camisi ile ile ilgili şu bileğileri verdim Gebze Fethinin Sembolü Sultan Orhan Gazi Camisi

Gebze Sultan Orhan Camii Gebze'nin batısında yer alan cami tahmini olarak 1323-1331 yılları arasında inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinin ilk örneklerinden olan camiyi Gebze fatihi Sultan Orhan yaptırmıştır. Sultan Orhan Camii erken Osmanlı döneminin en basit ve sade örneklerinden biri olarak kabul edilir. Selçuklu etkisinde kalan fakat kendine özgü bir mimari yaratma isteği yapıda göze çarpar. Kocaeli Gebze ilçesi Menzilhane Mahallesi’nde bulunan Orhan Gazi Camisi’nin kitabesi günümüze ulaşamamıştır. Başbakanlık Arşivindeki kayıtlarda 1328 yılında caminin yapımına başlanıldığı öğrenilmiştir. Ayrıca Ekrem Hakkı Ayverdi’nin değindiği Kocaeli il tahrir defterlerinde bununla ilgili kayıtlar bulunmaktadır: “Karye-i Danişmend Virani Tabi-i Orhan Bey taberesah ü Gebuze Camisine vakfetmiş Padişahımız sizce lehu enseranhu_Hazretleri Muhyiddin nam kimesneye saduka idüp eline Hükm-i Hümayun virmiş deyu cem’i gün bir cüz Kur’anı- Azim ve sure-i En’amdan bir aşar okuya...”Bu kayıtlardan öğrenildiğine göre, bir köyün gelirine bir cüz okunması karşılık tutulmaktadır. Ayrıca diğer görevliler için ayrılmış birkaç köy de haşiyede belirtilmiştir. Caminin vakfiyesinde de “Gekbuse kasabasında merhum ve mağfurun Sultan Orhan Cami-i Şerif-i Vakfı” başlığı altında görevlerini gösteren kayıtlar vardır.