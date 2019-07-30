banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gece Yolcuları, nostalji rüzgârı estirecek

Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde 31 Temmuz Çarşamba günü hayranlarıyla buluşacak Gece Yolcuları, söyleyecekleri nostaljik parçalarla geçmişte yolculuğa çıkaracak.

Gece Yolcuları, nostalji rüzgârı estirecek

30 Temmuz 2019 Salı 10:25

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri’ kapsamında 31 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de Rock müziğin sevilen grubu Gece Yolcuları, Kocaelili hayranlarıyla buluşacak. Her hafta binlerce kişinin akın ettiği konserlerde müzik ve eğlence dolu bir yaz akşamı yaşayan Kocaelililer, sevdikleri sanatçılarla buluşma imkânı buluyor.

 

DUYGUSAL ANLAR YAŞAYACAKLAR

Hafızalardan silinmeyen ‘Unut Beni’, ‘Ölümde Var’, ‘Pişmanım’ gibi daha birçok şarkıyı sanatseverlerle buluşturan grup; Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde düzenlenecek ücretsiz konserde sevilen eserlerini Kocaeli halkı için seslendirecek. Son dönemde Suat Suna’ya ait ‘Pişmanım’ isimli eski bir parçayı yeniden yorumlayarak beğeni kazanan Gece Yolcuları, daha bir çok nostaljik parçanın cover halini söyleyerek hayranlarını geçmişte yolculuğa çıkaracak. Gece Yolcuları’nı dinlemeye gelen hayranları en özel parçalarla duygusal anlar yaşayacak.

 

KONSERLER DEVAM EDECEK

Kocaeli ve Gebze’de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek konserlerle müziğe ve eğlenceye doyacak Kocaeliler için konserler hız kesmeden devam edecek. Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında her hafta ünlü bir sanatçı Kocaelililerle buluşmaya devam edecek. 7 Ağustos Çarşamba günü Ferhat Göçer, 30 Ağustos Cuma günü Işın Karaca ve son olarak Gebze Metin Oktay Stadı’nda 9 Ağustos Cuma günü Alişan konseri düzenlenecek.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bosnalı gençler Kocaeli’ye hayran kaldı Bosnalı gençler Kocaeli’ye hayran kaldı
Dilovası’nda yol ve kaldırım işleri devam ediyor Dilovası’nda yol ve kaldırım işleri devam ediyor
Başkan Büyükgöz Bosna’da Başkan Büyükgöz Bosna’da
Yönetmeliğe uymayan otobüs sürücülerine ceza yağdı Yönetmeliğe uymayan otobüs sürücülerine ceza...
Gebze’de Emre Kaya coşkusu yaşandı Gebze’de Emre Kaya coşkusu yaşandı
Tarımın 25 yıllık yol haritası belirlenecek Tarımın 25 yıllık yol haritası belirlenecek
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Bosnalı gençler Kocaeli’ye hayran kaldı
Bosna Hersek’ten gelen gençler, Büyükşehir’in ‘’Gez-Gör Kocaeli’’ programı kapsamında İzmit'in...

Haberi Oku