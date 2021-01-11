Geçici işçi olarak adım attığı üniversiteye 27 yıl sonra genel sekreter oldu

- Kocaeli'nde eski adıyla Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde geçici işçi statüsünde çalışırken memur olan ve şube müdürlüğü ile daire başkanlığı görevlerine yükselmeyi başaran Nadir Yıldırım, çok çalışıp kendisini geliştirerek 27 yıl sonra kurumuna genel sekreter olarak atandı

- Nadir Yıldırım:

- "Üniversite içinden bu atamanın yapılması, beni ve çevremi memnun etti. Çalışan insanlar için de itici güç görevi gördü"

- "Lisans eğitimim sürecinde hem işlerimi sürdürmek hem ders çalışmam hem de bazı şeyleri ihmal etmemem gerekiyordu. Sağ olsun eşim o süreçte bana gereken desteği sağladı. Mağduriyetler yaşandı ama gelinen noktada aile fertlerimin de çalıştığım arkadaşlarımın da emeği var"

Gazi Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu Orta Kademe Yöneticilik Bölümünü bitiren Yıldırım, 1993 yılında geçici işçi statüsünde o günkü adıyla Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde çalışmaya başladı.

Üniversitede 1994'te açılan memur kadrosu yazılı ve sözlü sınavlarını başarıyla geçen Yıldırım, kendisini geliştirmek için hem çalıştı hem de 2001'de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı.

Üniversitede çeşitli şube müdürlüğü ve daire başkanlığı görevlerinde bulunan Yıldırım, geçen yıl mart ayında vekaleten, kasım ayında şimdiki ismi Gebze Teknik Üniversitesi olan kurumda "genel sekreterlik" görevine asaleten atandığı için gururlu.

İnsanlara işlerini en iyi şekilde yapmalarını tavsiye eden Yıldırım, eğitimini sürdürüp kendini daha da geliştirmeyi hedefliyor.

- "Atamam, çalışan insanlar için itici güç görevi gördü"

Nadir Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü göreve gelmesindeki en önemli faktörün, verilen görevi sabırla en iyi şekilde yapmak olduğunu anlattı.

Doğru bildiği işi yasal mevzuat çerçevesinde yürütmeye çalıştığını aktaran Yıldırım, "Bu, beraberimizde diğer arkadaşlarımızın da yetişmesine ve gelişmesine vesile oldu. Üniversite içinden bu atamanın yapılması beni ve çevremi memnun etti. Çalışan insanlar için de itici güç görevi gördü." diye konuştu.

Memuriyette hedefinin hiçbir zaman bulunduğu yerde kalmak olmadığını vurgulayan Yıldırım, hak ederek donanımlı şekilde yükselebilmek için eksiklerini tamamlamaya gayret ettiğini söyledi.

Yıldırım, işini daha iyi yapabilmek için kurum içi ve dışında eğitimlere katıldığını aktararak, "Burada sadece kendimizin donanımlı olması yetmedi, beraber çalıştığımız arkadaşlarımızı da bu sürece dahil ettik. İşçi olarak girdiğim yerde genel sekreter olarak atanmamda bugüne kadar beraber çalıştığım bana amirlik yapmış, beraber memurluk yaptığımız birçok kişinin desteği var. Birlikte bazı şeyleri yapmaya çalıştık, eğitimlere katıldık." ifadelerini kullandı.

- "Eğitimimi devam ettireceğim"

Kurum yöneticileri ve ailesinden de destek gördüğünü anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lisans eğitimim sürecinde hem işlerimi sürdürmek hem ders çalışmam hem de bazı şeyleri ihmal etmemem gerekiyordu. Sağ olsun eşim o süreçte bana gereken desteği sağladı. Mağduriyetler yaşandı ama gelinen noktada aile fertlerimin de çalıştığım arkadaşlarımın da emeği var. Herkesin yaptığı işi en iyi şekilde yapması için elinden gelen gayreti göstermesi gerekiyor. Geldiğim pozisyonun eksikleri görme veya tamamlama açısından yeni kapılar açtığının farkındayım. Bu anlamda eğitimimi tamamlamış görmüyorum, devam ettireceğim. Eksiklik gördüğüm yanlarımı da gidermeye çalışacağım."

Nadir Yıldırım, insanlara sabırla işlerini en iyi şekilde yapmaları, yarın hesap verecekmiş gibi hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.





