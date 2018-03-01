“Geleceğe Hamle” satranç turnuvası başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgievleri yeni bir satranç turnuvası için kolları sıvadı. “Geleceğe Hamle” adını taşıyan ödüllü turnuva 3 - 4 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuvaya Bilgievlerinde eğitim gören 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. Sınıf öğrencileri katılabilecek.

4 AYRI KATEGORİDEN OLUŞACAK

Turnuva, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilecek. Bilgievlerinde eğitim gören öğrencilerin zihinsel gelişimine destek olmayı hedefleyen turnuva, 4 ayrı kategoriden oluşacak. Her Bilgievinden 16 öğrencinin katılacağı turnuvada toplam 256 öğrenci yarışacak.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma için başvuru süresi başladı. Öğrenciler başvurularını bağlı oldukları Bilgievlerine yapacak. Turnuva ise 3-4 Mart tarihleri arasında Hasan Gemici Spor Salonu’nda 08.00-17.00 arasında yapılacak. Son turun bitiminde ise dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlenecek.

ÖDÜLLÜ TURNUVA

Turnuvada, her kategoride dereceye girenlere ödüller verilecek. Ayrıca turnuvaya katılan tüm öğrencilere satranç takımı ve anı madalyası hediye edilecek.