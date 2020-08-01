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Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası tamamlandı

Geleceğe Hamle Bilgievleri Santranç Turnuvası’nın bu yıl Koronovirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında çevrim içi yapıldı.

Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası tamamlandı

01 Ağustos 2020 Cumartesi 11:44

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgievleri’nde eğitim gören çocukların zihinsel becerilerini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla Geleceğe Hamle Bilgievleri Santranç Turnuvası’nın üçüncüsünü düzenlendi. Turnuva bu yıl Koronovirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında çevrim içi yapıldı.

 

ÖĞRENCİLER EĞİTİMLERİNİN KARŞILIĞINI ALDI

Yıl boyunca uzman hocalar tarafından satranç eğitimi verilen öğrenciler aldıkları satranç eğitimlerinin karşılığını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile yürütülen “Geleceğe Hamle Bilgievleri Satranç Turnuvası” ile taçlandırdı. Bu turnuva sayesinde öğrencilerin “Satranç”a olan ilgisini arttırmayı ve kişisel ve zihinsel gelişimlerini desteklenmesi amaçlandı.

 

14 YAŞ ALTI KATEGORİSİNDE SİNAN CAN ALTAY BİRİNCİ OLDU

Sadece Bilgievi öğrencileri arasında yapılan satranç turnuvasına 14 yaş ve altı kategorisinde 40 öğrenci yarışırken İzmit Gazi Akça Koca Bilgievi öğrencisi Sinan Can Altay isimli öğrenci birinci oldu. Turnuvada ikinci Ömer Esad Mercan olurken üçüncü ise Denizhan Akkonak oldu.

 

10 YAŞ VE ALTI KATEGORİSİNDE AHMET BURAK BEKER BİRİNCİ OLDU

Geleceğe Hamle Bilgievleri Satranç Turnuvasında 10 Yaş ve altı kategorisi çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Zorlu müsabakalardan Ahmet Burak Beker isimli öğrenci birinci olurken Bertuğ Su ikinci, Eren Ayaz ise üçüncü oldu. 

 

 

 

 

DERECE YAPANLARA ÖDÜL VERİLDİ

Turnuva www.chess.com adlı internet adresi üzerinden yapıldı. Yarışmada her iki kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere kitap ödülleri takdim edildi.

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