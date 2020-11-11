“Milli Ağaçlandırma Günü” nedeniyle biyolojik çeşitliliği geliştirmek, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak amacıyla “Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında pandemi kurallarına uygun bir şekilde, İlimizin tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla 15 fidan toprakla buluşturuldu. Üçgaziler Mahallesinde gerçekleşen fidan dikme törenine; Vali Seddar Yavuz’un yanısıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Ali Ada, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yıldırım Güler, jandarma personelleri, orman müdürlüğü görevlileri, şehitlerimizin aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar
Geleceğe Nefes Olun, Dünya Sayenizde Daha Yeşil Olsun
Ağaçlandırma Seferberliği konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 11 Kasım Günü “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanması uygun görülmüştür.
“Milli Ağaçlandırma Günü” nedeniyle biyolojik çeşitliliği geliştirmek, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak amacıyla “Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında pandemi kurallarına uygun bir şekilde, İlimizin tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla 15 fidan toprakla buluşturuldu. Üçgaziler Mahallesinde gerçekleşen fidan dikme törenine; Vali Seddar Yavuz’un yanısıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Ali Ada, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yıldırım Güler, jandarma personelleri, orman müdürlüğü görevlileri, şehitlerimizin aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar