Geleceğe Nefes Olun, Dünya Sayenizde Daha Yeşil Olsun

Ağaçlandırma Seferberliği konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 11 Kasım Günü “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanması uygun görülmüştür.

“Milli Ağaçlandırma Günü” nedeniyle biyolojik çeşitliliği geliştirmek, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak amacıyla “Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında pandemi kurallarına uygun bir şekilde, İlimizin tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla 15 fidan toprakla buluşturuldu. Üçgaziler Mahallesinde gerçekleşen fidan dikme törenine; Vali Seddar Yavuz’un yanısıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Ali Ada, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yıldırım Güler, jandarma personelleri, orman müdürlüğü görevlileri, şehitlerimizin aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar

katıldı. Ağaçlandırma alanını gezen Vali Seddar Yavuz, geleceğe nefes olmak üzere fidan dikmek için alanda bulunan şehit aileleri ve öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra ilk fidanı toprakla buluşturarak can suyunu verdi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün Ülkemize ve Dünyaya verilen en güzel mesajlardan bir

tanesi olduğunu belirten Vali Seddar Yavuz; “ Bugün 81 ilimizde 11 Kasım saat 11:00’de geleceğe nefes olmak üzere fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Küresel ısınmanın, tabiattaki bozulmanın gündemde olduğu böylesine günlerde özellikle yeşilin, ormanın, ağacın önemini ve değerini ortaya çıkarmak üzere hem ülkemize, hem dünyaya verilen en güzel mesajlardan bir tanesidir. Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla bugün hem kamu kurum ve kuruluşları, hem toplumun tüm kesimleri ağaç dikmek üzere böylesi olumsuz hava koşullarına rağmen buraya koşarak gönülleriyle geldiler. Biz bugün sadece gördüğünüz bu alanda 2 bin ağacı

toprakla buluşturuyoruz. Yeşilin, ormanın değerini çok iyi bilen Aziz Milletimizin her bir ferdinin kendi gözü gibi koruyup, bakacağına gönülden inanıyorum. Bu vesileyle böylesine olumsuz hava koşullarına rağmen buraya gelen tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” diyen Vali Yavuz, sadece ülkemizde değil, tüm dünyayada daha çok ağaç dikmeye ve tabiatı, çevreyi koruma konusunda daha hassas davranılması için çağrıda bulundu.