Geleceği Birlikte Planlayalım

2019-2023 yıllarını kapsayacak olan On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları, Kalkınma Bakanlığı himayesinde başlatılmıştır. Katılımcılık ilkesi temelinde yürütülen hazırlık çalışmalarında, merkezi düzeyde gerçekleştirilen Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantılarının yanı sıra tüm vatandaşların planlama sürecine dâhil olması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, On Birinci Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı koordinasyonu ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde üç ayrı temada 15 toplantı gerçekleştirildi.

5 ilde gerçekleştirilen On Birinci Kalkınma Planı toplantılarının ilki Bolu’da yapıldı. Toplantıya MARKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu Valisi Aydın BARUŞ katıldı.

Düzce´de yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Adem KELEŞ, Vali Yardımcısı Cemal DEMİRYÜREK, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri ÇAKIR, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Sakarya’da yapılan toplantıya Sakarya Valisi İrfan BALKANLIOĞLU, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU, ilçe Kaymakamları ve Belediye Başkanları ile Sakarya'da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Kocaeli’de yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet BÜYÜKÇELİK, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin CAN, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan UYAR ve çok sayıda paydaş katıldı.

Yalova’da yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Yıldırım UÇAR ve Yalova'da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.