Geleceği inşa edeceğiz!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkanlığında kurulan Kocaeli Evet Platformu 16 Nisan’da yapılacak referandum ile ilgili bu kez Gebze Bölgesi’nin STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir ayara geldi. Evet Platformu, Darıca Elit Hotel’e gelen kanaat önderlerinden güçlü bir Evet istedi. Evet Platformunun kurucusu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, misafirlerine yönelik yaptığı konuşma da, “Bizler Kocaeli’ye, bu cennet vatana ve bu topraklara aşkla bağlıyız. Biz birlikte Kocaeli, biz birlikte Türkiye’yiz. Hepimiz bu cennet vatanın vatandaşlarıyız. Allah’ın izniyle bağlarımızı ve birliğimizi, 16 Nisan’da daha da güçlendireceğiz. Türkiye’nin önünü hep birlikte açacağız.”dedi.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ TEMİNAT ALTINA ALACAĞIZ

Türk Milletinin 15 Temmuzla birlikte geleceğine sahip çıktığını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “15 Temmuz’un üzerimize yüklediği sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirmek, üzerimize farzdır. İnsanımıza borcumuzdur. Bu borç, büyük, istikrarlı, huzurlu, kendinden emin, lider ülke Türkiye’yi kurmak, irfanımızın, medeniyetimizin, memleketimizin sesini yükseltmektir. Atmamız gereken adımlardan birincisi, kriz üreten, yarını olmayan, sürekli koalisyon tehdidi altında yaşayan Türkiye’nin geleceğini teminat altına almaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bunun için milletimizin onayına arz edilecektir. Bu millete dar gelen, Hükümet sistemini inşallah değiştireceğiz” vurgusu yaptı.