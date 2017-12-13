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Geleceğimiz Yenilenebilir Enerjide

GTÜ IEEE tarafından düzenlenen etkinlikte uzmanlar, ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları’ hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Geleceğimiz Yenilenebilir Enerjide

13 Aralık 2017 Çarşamba 09:55


Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda GTÜ IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) kulübü tarafından düzenlenen ‘Greenenergy 17’ etkinliğinde misafir konuşmacılar; güneş, rüzgar jeotermal gibi yenilenebilir enerji türleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Toplumsal olarak geleceğimizin ve çevremizin kurtarıcısı olan yenilenebilir enerji konusuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe; Global Energy CEO’su Müren Güler, Fichtner Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Sacit Akbaş, EMTA Energy Genel Müdürü Orkun Özgencil konuşmacı olarak katıldı.

ÜLKEMİZ AVANTAJLI DURUMDA

Oturumlarda sürekli artan nüfus sayısı artışı ile paralel bir şekilde enerji tüketiminin de çok hızlı bir şekilde arttığı vurgulandı. Artan nüfus ile devamlı olarak çevreye zararlı mevcut enerji kaynaklarının kullanımına devam edilmesi durumunda; dünyanın dengesini bozarak sıcaklık artışları, mevsimsel farklılıklar, su seviyelerinin yükselmeleri gibi sadece ülkemizi değil tüm dünyayı ilgilendiren büyük problemlerin ortaya çıkmasına sebep olacağına dikkat çekildi. Ülkemizin, yenilenebilir enerji kaynakları bakımından avantajlı bir durumda olduğuna vurgu yapılırken, önümüzdeki süreçte yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılaması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Etkinliğin sonunda konuşmacılara Teşekkür Plaketi takdim edilip toplu fotoğraf çekildi.


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