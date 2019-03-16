Geleceğin liderleri Çayırova'da yetişiyor!

2017 yılında 25 öğrenci ile başlayan ve 2018 yılındaki çalışmalar neticesinde 50 öğrenciye ulaşan

Hedef Gelecek Liderlik Eğitimi Projesine bu yılda 25 yeni üye katıldı. Her yıl geliştirilerek

öğrencilere daha iyi eğitim ve imkanlar sunulan projede çocukların geleceğe daha donanımlı ve

bilgili bireyler olarak yetişmesi sağlanıyor.



Liselerin 2 sınıflarında eğitim gören öğrenciler arasından seçilerek projeye dahil edilen gençlere bir dizi imkanlarda sunuluyor. Kişisel gelişim başta olmak üzere, liderlik eğitimleri, spor, yabancı dil, sosyal sorumluluk projeleri, sanat ve kültürel geziler, kamplar, üniversite ve saha çalışmaları, atölye çalışmaları ve benzeri programlarla donatılan gençler aynı zamanda aileleriyle de projeye katılım sağlıyor.

DEMİRCİ, PROJE İÇERİĞİ ÇOK GÜÇLÜ VE UZUN ANALİZLER SONUCU HAZIRLANDI

3 Dönem tanıtım programında katılımcılara projenin önemini aktaran Belediye Başkanı Şevki Demirci, gençlere yapılan yatırımın, geleceğin inşası olarak gördüklerini ve bu çerçevede projenin sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Tarihine ve köklerine vakıf bireyler yetiştirmenin en büyük gayeleri olduğunu söyleyen Demirci, “Ahlak ve maneviyatı sağlam, güçlü, bilgili ve donanımlı gençleri yetiştirdiğimiz Hedef Gelecek Liderlik Eğitimi Projemizin 3 dönemini gerçekleştiriyoruz. Aylar önce tanışma toplantıları ve mülakatlarla başladığımız bu çalışmada 2000 lise öğrencimizle bir araya geldik. Akabinde bu öğrencilerimiz arasından farklı özellikleriyle sıyrılan 25 gencimizi seçtik. Şu anda projemiz dahilinde 75 öğrencimiz bulunuyor. Hedefimiz 100 öğrenci ve ilerleyen süreçte bu sayıya ulaşacağız. Uzun vadeli olarak düşündüğümüz Hedef Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi ile sadece Çayırova değil ülkemizin ve dünyanın geleceğini hedefliyoruz. İçeriği çok güçlü, uzun analiz ve hazırlık süreçlerinin ürünü olan projemizle, katkı sunduğumuz gençlerimizin en seçkin makamlarda, mevkilerde vatana ve millete faydalı bireyler olmalarını arzuluyoruz.” dedi.