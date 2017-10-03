GELECEĞİN LİDERLERİNE TECRÜBE DERSİ

Yoğun katılımın gözlendiği programda öğrenciler merak ettiği konularla ilgili Başkan Kılıç'a sorular yöneltti.

Andy-Ar ve ulusal bir gazete tarafından yapılan anket sonucu Türkiye'de Halka En Yakın Başkan seçilen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Bahçeşehir Üniversitesi'nin özel davetlisi olarak Halkla İlişkiler ve Sosyal Çalışmalar konularında tecrübelerini paylaşmak üzere Hükümet Liderlik Okulu programında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin en çok merak ettiği konular; ilçede gençlere yönelik faaliyetler, istihdam olanakları ve eğitim şeklindeydi.

Kağıthane'yi gençlerle birlikte yönetiyoruz

İçinde bulunulan çağı yakalamak için genç bakış açısının önemine değinen Başkan Kılıç gençlerin yönetimde aktif rol almasına yönelik; ''Şuan benim en yakın çalışma arkadaşlarım yani yardımcılarımın ve ilgili birim müdürlerinin çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Siyasete çok genç yaşlarda başlamış biri olarak gençlerin yönetimde aktif olmasını her zaman destekliyorum. Bildiğiniz üzere hükümetimiz de bu yönde ciddi adımlar atarak seçilme yaşını 18'e indirdi. Kağıthane'de Kent Konseyi bünyesinde Çocuk ve Gençlik Meclisleri kurduk. Burada çocuk ve gençlerimiz kendi jenerasyonlarının faydasına projeler üreterek hayata geçiriyor ve biz de tüm bu projelerin ana destekçisi oluyoruz. Bu sayede onlara ilçede yönetime katılma imkanı sağladık. Beraberinde 2 adet dev spor kompleksi ve sinemadan söyleşiye, tiyatrodan sergiye içerisinde tüm kültür sanat faaliyetlerinin yapılabildiği 7 adet kültür ve bilim merkezimiz mevcut. Bu tesislerden tüm vatandaşlarımız ücretsiz faydalanıyor. Bizi sevindirense gençlerin bu hizmetlerimize olan yoğun ilgisi. Gençlerimizin sadece yönetimde rol almasını sağlamıyor, onları geleceğin liderleri olarak görerek her anlamda donanımlı olmaları için var gücümüzle çalışıyoruz.'' dedi.

Gençlere yeni iş fırsatları sunuyoruz

Eskiden bir sanayi alanı olarak anılan Cendere Vadisi'nin şimdilerde eğitim, bilişim ve yönetim merkezine dönüştüğünü ifade eden Başkan Kılıç, bunun gençlerin istihdamına büyük katkı sağlayacağını belirtti: '' Buradaki sanayi alanlarını şehrin dışına taşıdık. Yerine yeni eğitim ve turizm alanları, ofis projeleri yükseliyor. Elbette ki sözünü ettiğim bu yerlerde büyük istihdam olanakları açığa çıkıyor. Yanı sıra belediyemiz bünyesinde İstihdam ve Kariyer Merkezi adıyla yeni bir birim oluşturduk. Buraya başvuruda bulunan gençlerimizi tecrübe ve eğitimlerine göre işverenlerle buluşturuyoruz.''





















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