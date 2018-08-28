Geleceğin Otomobili Çalışmaları

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) koordinasyonunda Boğaziçi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD), Koç Üniversitesi, Kompozit Sanayicileri Derneği, Okan Üniversitesi, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Sabancı Üniversitesi, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen “AutoCUP - Geleceğin Otomobili” ön hazırlık çalışmaları tamamlandı.

Yapılan çalışmada, “Çalıştay” yönteminin geliştiricisi olan Analiz Sentez Danışmanlık uzmanlarınca kurgulanmış ihtiyaç ve yetkinlikler, yatırım ihtiyacının tespiti, kaynakların etkin kullanımını sağlayacak iş birliği modelleri sekiz ayrı başlıkta ele alındı. Ayrıca bu başlıklar altında paydaş rol ve sorumlulukları ve proje riskleri ortaya konuldu ve en önemlisi finansal ve kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanması için temel stratejiler belirlendi.

Çalıştaylara Yoğun İlgi

“AutoCUP - Geleceğin Otomobili” çalışmalarına otomotiv ana ve yan sanayi firmaları, sektör dernekleri, üniversiteler, araştırma merkezleri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı, belediyeler ve teknoloji girişimcileri başta olmak üzere otomotiv değer zincirindeki aktörler yoğun ilgi gösterdi. Bu proje ile son 12 yılın ihracat lideri ve Türkiye ekonomisinin ana unsuru olan otomotiv ana ve yan sanayinin gelişmekte olan otonom araçlar piyasasında aktif ve etkin bir oyuncu olarak yer alması için gerekli altyapının kurulması hedeflendi. Bu kapsamda iş birlikleri sağlanarak üniversite, sanayi ve kamu kurumları etrafında oluşturulacak bir ekosistemin inşa edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.







Sorunlar ve Çözümler Belirlendi

Yapılan çalıştaylarda, otonom araç teknolojileri ve trendler incelendi. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ortaya konuldu. Otonom teknolojilerle ilgili etkin bir arz-talep ilişkisinin oluşmasının koşulları belirlendi. Yazılım ve elektronik bileşenlerinin, araçlarda makine parçasından daha fazla paya sahip olmaya başlaması sebebi ile otonom özelliklerle birlikte araçların sadece mobilite ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmayacağı, o nedenle ihtiyaç analizinin doğru kurgulanmasının projenin fazlandırılması için önemli olduğu ortaya konuldu.

Dört Üniversite Sanayi İle Etkin Çalışacak

Yeni paydaş yapısının ve rekabet unsurlarının geleneksel otomotiv sektörü için riskler barındırdığı görüldü. Bu kapsamda, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteği ile dört üniversitede, kurulacak olan İşbirlikçi Robotlar (Boğaziçi Üniversitesi), Veri Analitiği (Koç Üniversitesi), Kompozit Malzemeler (Sabancı Üniversitesi) ve Katma Değerli Ulaşım Sistemleri (Okan Üniversitesi) laboratuvarlarının sanayi ile etkin çalışma modeli için prensipler belirlendi.

İnsan Kaynağı Önemli Bir Risk

“AutoCUP - Geleceğin Otomobili” projesinin başarısındaki en önemli riskin nitelikli insan kaynağının sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğu ortaya konuldu. Bu alanda yetişmiş ve yetişmekte olan insan kaynağının öncelikle otomotiv sektöründe istihdamının devamlılığı için kamu ve işverene yönelik öneriler hazırlandı. Otomotiv ana ve yan sanayi firmaları, sektör dernekleri, üniversiteler, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı ve diğer proje ortakları ile tamamlanan çalıştaylar kapsamında elde edilen tüm çıktılar “AutoCUP - Geleceğin Otomobili” projesinin yeniden yapılandırılması, TOSB İnovasyon Merkezi ve Marmara Otomotiv Kümelenmesi projeleri için önemli bir girdi ve veri kaynağı oluşturdu.