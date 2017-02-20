Geleceğiniz İçin Evet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece AK Parti'ye gönül veren kardeşlerim değil Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim değil, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'ye gönül veren vatandaşlarımın da cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' demesini bekliyorum. Bu reform farklı, burada bütünleşeceğiz, toplanacağız. Çünkü bu sistem, şu veya bu partinin, şu veya bu şahsın değil 80 milyonun tamamının geleceği içindir." dedi.



"Başaramayacaklar, bu ülkeyi asla bölemeyecekler"

Tedavisi devam eden gazilere Allah’tan şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Adıyaman sağlam durdukça, Adıyamanlı yiğitler şehitler tepesini boş bırakmadıkça Allah’ın yardımıyla hiç kimse ama hiç kimse bu ülkeye diz çöktürtemeyecek. Güvenlik güçlerimizin operasyonları sonucu kazdığı çukura gömülen bölücü örgüt hıncını Viranşehir’de olduğu gibi 11 yaşındaki sabilerden alıyor. Bunlar alçak, bunlar vicdansız. Kedisine süt vermek için evinden çıkan evladımıza kıyan bir örgütün insanlıkla hiçbir ilişkisi olamaz. Bölgedeki kardeşlerimizin hayatını zindana çeviren terör örgütü önüne çıkan masumların kanlarını dökerek hedefine ulaşacağını sanıyor ama başaramayacaklar, bu ülkeyi asla bölemeyecekler, kardeşi kardeşe kırdıramayacaklar, Türkiye’yi yürüdüğü yoldan geri döndüremeyecekler. Şundan emin olun, ana karnındaki bebekleri, alışverişe çıkan kadınları, rızkının peşindeki esnafı, sabah namazına giden imamı katleden bu terör örgütü er ya da geç döktüğü kanda boğulacaktır, hiç endişeniz olmasın. Ben buradan bir kez daha dün toprağa verdiğimiz Ahmet Oktay Günak evladımıza ve bekçimiz İbrahim Kete’ye Allah’tan rahmet acılı ailelerine başsağlığı ve sabrı cemil diliyorum."

Yaralılara da acil şifalar dileyen Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerine, emniyet teşkilatına, köy korucularına verdikleri mücadele için şükranlarını sundu ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi. Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir vatandaşının kanını yerde koymadı, koymayacak. Bu katillerden de döktükleri kanın hesabını muhakkak soracağız, hiç endişeniz olmasın." dedi.

"Süreci rejim tartışmalarına çekmeye gayret ediyor"

Erdoğan "Şu noktayı özellikle belirtmek istiyorum. Muhalefet, sandığın rengini gördüğü için tezlerini anlatmak yerine yalan yanlış bilgilerle insanımızın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemine niçin karşı çıktıklarını izah edemedikleri için milletimizi kutuplaştırmaya, süreci ısrarla rejim tartışmalarına çekmeye gayret ediyor." ifadelerini kullandı.

"Görüntülerden hicap duydum"

Bu reformun farklı olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu sistemin şu veya bu partinin, şahsın değil, 80 milyonun tamamının geleceği için olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu noktayı özellikle belirtmek istiyorum. Muhalefet, sandığın rengini gördüğü için tezlerini anlatmak yerine yalan yanlış bilgilerle insanımızın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemine niçin karşı çıktıklarını izah edemedikleri için milletimizi kutuplaştırmaya, süreci ısrarla rejim tartışmalarına çekmeye gayret ediyor. Beyefendiler polemik yapmaktan siyaset yapmaya fırsat bulamıyor. Mecliste yaşananları, paketin milletin önüne gelmesini engellemek için sergiledikleri çirkinlikleri gördünüz değil mi?" ifadesini kullandı.

Anayasa değişikliği konusunda TBMM'de kürsü işgalinden yumruk atmaya kadar yaşananları anımsatan Erdoğan, bu görüntülerden, 11 yıldan fazla TBMM çatısı altında milletvekili olarak görev yapmış birisi olarak hicap duyduğunu bildirdi.

"Er meydanı kurulacak"

Erdoğan, sandıktan kaçanların da milli iradeye kayıtsız şartsız teslim olanların da ortada olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte, artık sandıktan kaçma, milli iradenin arkasından dolanıp vesayet güçleriyle iş tutma devri kapanıyor. Çünkü artık söz de yetki de doğrudan millete geçiyor. Bunlar sandıktan 'evet' çıkarsa milletin karşısına nasıl geçeceklerini bilmiyorlar. Onları şimdiden millet korkusu sardı ama korkunun ecele faydası yok. 16 Nisan'da Allah'ın izniyle evet çıkacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, böyle bir er meydanının kurulacağını, işte o zaman herkesin eteğindeki taşı dökeceğini, maskelerin düşeceğini, gerçek yüzlerin ortaya çıkacağını, ülkenin ve milletin hayrına hiçbir projesi, programı, hayali olmayanların boş çuval gibi yere yığılırken, 5-10 yıllık vizyonu olanların gümbür gümbür meydanları inleteceğini ifade etti.

"Tek adamlık CHP'nin işidir"

Cumhurbaşkanlığı sistemini 'tek adamlık' ile tarifinin hezeyan olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten demokrat olan, demokrasiyi sindirmiş olan herkes, bu ülkede yüzde 50 artı 1 ile iş başına gelecek cumhurbaşkanının, millete karşı sorumluluklarını yerine getirmek dışında bir niyete sahip olmayacağını bilir. Aksini söyleyen, emin olun kesinlikle art niyetlidir. Ömründe, mahallesine muhtar seçilmeyecek, hatta belki ailesi içinden seçim yapılsa yarıdan fazla oy alamayacakların, cumhurbaşkanlığı sistemini 'tek adamlık' ile tarifi, hezeyandan başka bir şey değildir. Tek adamlık CHP'nin işidir."

