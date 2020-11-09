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Gelecek Gebze'de Pazar Mesaisi Devam Ediyor

Gelecek Partisi Gebze İlçe Başkanı Müslüm Osmanoğlu, hafta sonu demeden çalışmaya vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinlemeye devam ediyor

Gelecek Gebze'de Pazar Mesaisi Devam Ediyor

09 Kasım 2020 Pazartesi 12:27

Deva Partisi Gebze İlçe Başkanı Kemal Memiş'in daveti üzerine 1.olağan kongresine katılım sağlayan Müslüm Osmanoğlu, Memiş'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kongre sonrasında esnaf ziyaretlerine başlayan Müslüm Osmanoğlu her daim esnafımızın yanında olduklarını sorunları için çözüm aradıklarını ve bu sorunları hep beraber çözebileceklerini aktardı

Bu Zamanda Ayakta Durabilmek Kolay Değil

Osmanoğlu ‘’İlçe Yöneticilerimle bugünümüzü Tatlıkuyu Mahallesi esnaf ziyaretine ayırdık, Allah hayırlı işler nasip etsin esnafımıza kolay değil bu zamanda ayakta durabilmek.’’ Sözlerini ifade ederek esnafın her zaman yanında olduğunu belirtti.





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