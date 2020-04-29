banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gelecek Partisi Kocaeli’den Gıda ve maske yardımı

Gelecek Partisi Kocaeli Teşkilatı ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda yardımında bulundu. Dağıtım sırasında maske temin edemediklerini belirten vatandaşlara da maske verildi.

Gelecek Partisi Kocaeli'den Gıda ve maske yardımı

29 Nisan 2020 Çarşamba 18:00

 Sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını gölgesinde kuruluş ve örgütlenme çalışmalarını sürdüren Gelecek Partisi Kocaeli Teşkilatı, Ramazan ayı içerisinde ikinci kez gıda ve maske yardımında bulundu. İl teşkilatlanmasından sonra ilçelerde de örgütlenen Gelecek Partisi, kısa sürede yürüttüğü saha çalışmasında belirlediği 250 aileye, sokağa çıkma yasağı öncesi gıdaları ulaştırdı. İl başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kollarının guruplar halinde gerçekleştirdikleri dağıtım gün boyu devam etti.

Coronavirüs tanısıyla iki hafta karantinada kalmasına rağmen telekonferans yöntemiyle tüm işlerini yürüten Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, olağanüstü zor koşullarda görev alan ve büyük bir heyecanla çalışmalarını sürdüren il ve ilçe yöneticilerine teşekkür ederek, “Elbet bu süreç bitecek. Alınan önlemleri gevşetmeden, hatta daha da sıkı bir şekilde uygulayarak virüsü en az hasarla atlatmalıyız. Mübarek Ramazan ayının ve tuttuğumuz oruçların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm halkımızla en kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmayı temenni ediyorum” dedi

 

 

 

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Ticaret Odası'ndan üyelerine 80 milyon liralık Kocaeli Ticaret Odası'ndan üyelerine 80 milyon liralık...
Sağlık kurumlarında sosyal ortamlarda alınacak genel personel önlemleri güncellendi Sağlık kurumlarında sosyal ortamlarda alınacak...
Başkan mahalle ziyaretleri yapıyor Başkan mahalle ziyaretleri yapıyor
Onlar da sahipsiz değiller Onlar da sahipsiz değiller
Halkbank'tan küçük işletmelere 'can suyu kredisi' Halkbank'tan küçük işletmelere 'can suyu kredisi'
THY,'den yeni karar THY,'den yeni karar
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli Ticaret Odası'ndan üyelerine 80 milyon...
Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, "KOTO olarak bütçemizden 6 milyon lira kaynak aktardığımız...

Haberi Oku