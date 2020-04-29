Coronavirüs tanısıyla iki hafta karantinada kalmasına rağmen telekonferans yöntemiyle tüm işlerini yürüten Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, olağanüstü zor koşullarda görev alan ve büyük bir heyecanla çalışmalarını sürdüren il ve ilçe yöneticilerine teşekkür ederek, “Elbet bu süreç bitecek. Alınan önlemleri gevşetmeden, hatta daha da sıkı bir şekilde uygulayarak virüsü en az hasarla atlatmalıyız. Mübarek Ramazan ayının ve tuttuğumuz oruçların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm halkımızla en kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmayı temenni ediyorum” dedi
Gelecek Partisi Kocaeli’den Gıda ve maske yardımı
Gelecek Partisi Kocaeli Teşkilatı ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda yardımında bulundu. Dağıtım sırasında maske temin edemediklerini belirten vatandaşlara da maske verildi.
Coronavirüs tanısıyla iki hafta karantinada kalmasına rağmen telekonferans yöntemiyle tüm işlerini yürüten Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, olağanüstü zor koşullarda görev alan ve büyük bir heyecanla çalışmalarını sürdüren il ve ilçe yöneticilerine teşekkür ederek, “Elbet bu süreç bitecek. Alınan önlemleri gevşetmeden, hatta daha da sıkı bir şekilde uygulayarak virüsü en az hasarla atlatmalıyız. Mübarek Ramazan ayının ve tuttuğumuz oruçların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm halkımızla en kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmayı temenni ediyorum” dedi