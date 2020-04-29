Gelecek Partisi Kocaeli’den Gıda ve maske yardımı

Sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını gölgesinde kuruluş ve örgütlenme çalışmalarını sürdüren Gelecek Partisi Kocaeli Teşkilatı, Ramazan ayı içerisinde ikinci kez gıda ve maske yardımında bulundu. İl teşkilatlanmasından sonra ilçelerde de örgütlenen Gelecek Partisi, kısa sürede yürüttüğü saha çalışmasında belirlediği 250 aileye, sokağa çıkma yasağı öncesi gıdaları ulaştırdı. İl başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kollarının guruplar halinde gerçekleştirdikleri dağıtım gün boyu devam etti.

Coronavirüs tanısıyla iki hafta karantinada kalmasına rağmen telekonferans yöntemiyle tüm işlerini yürüten Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, olağanüstü zor koşullarda görev alan ve büyük bir heyecanla çalışmalarını sürdüren il ve ilçe yöneticilerine teşekkür ederek, “Elbet bu süreç bitecek. Alınan önlemleri gevşetmeden, hatta daha da sıkı bir şekilde uygulayarak virüsü en az hasarla atlatmalıyız. Mübarek Ramazan ayının ve tuttuğumuz oruçların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm halkımızla en kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmayı temenni ediyorum” dedi