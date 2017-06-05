Geleneklerimiz Darıca'da Yaşatılıyor

Darıca’da Mahalle İftarları ilçenin en büyük mahallesi olan K.Karabekir Mahallesi’nde devam ederken, teravih namazlarının ardından her akşam farklı bir camide cemaate Osmanlı Şerbeti ikramında bulunuluyor.

K.Karabekir Mahallesi’ndeki iftar öncesi vatandaşlarla sohbet eden Başkan Karabacak, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dilerken, Darıca Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri mini konser ve semazen gösterileriyle gönülleri fethettiler.

RABBİM MÜSLÜMAN DİN KARDEŞLERİMİZE YARDIM ETSİN

Yenilen yemeğin ardından eller semaya açılarak topluca dua edildi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yemeğin ardından yaptığı kısa selamlama konuşmasında, davetlerine icabet eden herkese teşekkür ederek bu tür etkinlikler sayesinde insanlar arasında birlik ve beraberlik duygularının arttığı ve komşuluk ilişkilerinin geliştiğini ifade etti.

Başkan Karabacak konuşmasında başta komşu ülkelerimiz Suriye ve Irak olmak üzere, Mısır, Filistin, Myanmar gibi Müslüman ülkelerde büyük zorluklar altında yaşama mücadelesi veren Müslüman din kardeşlerimizde unutmamamızı isteyerek, onlara da dua istedi. Başkan Karabacak, teravih namazının ardından da Hacı Ayşe Gümüşlüağa Camiinde cami cemaatine İkram Çeşmesi’nden Osmanlı Şerbeti ikram ederek, vatandaşlarla hasbihal etti.