Geleneksel Kağıthane Toplantısında Ne Oldu?

İlçe ve ülke gündemini değerlendirmek üzere Kağıthane’de her yıl Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın ev sahipliğinde geleneksel olarak sürdürülen istişare toplantıları sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle devam etti.

ilçedeki yatırımlar ve projelerin konuşulduğu toplantıda yaklaşan referandum ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değerlendirilirken; Başkan Kılıç son günlerin ülke gündemindeki konusu gençlerin Meclis’te yer almasıyla ilgili görüşlerini bildirdi.

İlçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan istişare toplantısında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 2016 yılında 150 milyon liralık yatırımın Kağıthane’ye kazandırıldığını vurguladı. Kağıthane Belediyesi olarak belediye bütçesinden önemli bir payın gençlerin eğitim, spor ve kültürel yaşamının desteklenmesine ayırıldığını belirten Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, gençlere yatırım yapmakla ilçenin geleceğine yatırım yaptıklarını söyledi. Kendisinin de gençlik yıllarından itibaren siyasetin içinde yer aldığını ifade eden Başkan Kılıç; ‘’Siyaset toplumun ortak sorunlarına çözüm arayışıdır. Sorunları enerjisiyle, heyecanıyla, güncel bakış açısıyla en hızlı çözüme kavuşturacak da gençlerdir. Gençleri sorunların çözümünden uzak tutarak, aslında hayattan uzaklaştırmış oluyoruz. Sorunsuz bir gelecek istiyorsak gençlerin sorunlarına eğilmeli, dahası sorunların çözümüne onları da ortak etmeliyiz. Benim en yakın çalışma arkadaşlarım gençlerden oluşuyor.’’ dedi.





‘’Dünya yaşlandıkça onu yönetenler gençleşiyor’’



Referandumda seçilme yaşının 18’e indirilmesiyle ilgili eleştirileri yersiz bulduğunu belirten Başkan Kılıç; ‘’Bugün hepimizin kullandığı Facebook ve Twitter aynı zamanda dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkeleri olarak tasvir ediliyor. Facebook’un bugün 1,5 milyar kullanıcısı var. Sosyal medya uygulamalarının sahipleri daha üniversitedeyken bunların altyapısını oluşturdu. Dünyada bilişime yön veren Amerika’daki Silikon Vadisi, her ülkeden girişimci gençleri kabul ediyor. Bu gençlerin buluşlarını geliştirerek dünyaya satıyorlar. Sanayide ve endüstride üretimi arttırmak için robot tasarımı ve programlaması yapan, insansız çalışan makinalar üretenlerin çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Bugün Amerika’da 18 yaşında seçilen belediye başkanları var. Avusturya’nın dışişleri bakanı 27 yaşında bu göreve geldi. Üniversiteleri ziyaret ettiğimde en parlak fikirler gençlerden geliyor. Bugün farkında değiliz belki ama dünya yaşlandıkça, onu yönetenler gençleşiyor. Bizim bu değişime ayak uydurmamız lazım. Hepsinden daha önemlisi bizim gençlerimizin siyasette yaşıt rol modellere ihtiyacı var. Gençlerin Meclis’te aktif siyasette rol almasının, ülke gençlerini sorunların çözümüne daha duyarlı hale getireceğine inanıyorum’’ diye konuştu.