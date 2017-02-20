Geleneksel Kağıthane Toplantısında Ne Oldu?

‘’Dünya yaşlandıkça onu yönetenler gençleşiyor’’
Referandumda seçilme yaşının 18’e indirilmesiyle ilgili eleştirileri yersiz bulduğunu belirten Başkan Kılıç; ‘’Bugün hepimizin kullandığı Facebook ve Twitter aynı zamanda dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkeleri olarak tasvir ediliyor. Facebook’un bugün 1,5 milyar kullanıcısı var. Sosyal medya uygulamalarının sahipleri daha üniversitedeyken bunların altyapısını oluşturdu. Dünyada bilişime yön veren Amerika’daki Silikon Vadisi, her ülkeden girişimci gençleri kabul ediyor. Bu gençlerin buluşlarını geliştirerek dünyaya satıyorlar. Sanayide ve endüstride üretimi arttırmak için robot tasarımı ve programlaması yapan, insansız çalışan makinalar üretenlerin çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Bugün Amerika’da 18 yaşında seçilen belediye başkanları var. Avusturya’nın dışişleri bakanı 27 yaşında bu göreve geldi. Üniversiteleri ziyaret ettiğimde en parlak fikirler gençlerden geliyor. Bugün farkında değiliz belki ama dünya yaşlandıkça, onu yönetenler gençleşiyor. Bizim bu değişime ayak uydurmamız lazım. Hepsinden daha önemlisi bizim gençlerimizin siyasette yaşıt rol modellere ihtiyacı var. Gençlerin Meclis’te aktif siyasette rol almasının, ülke gençlerini sorunların çözümüne daha duyarlı hale getireceğine inanıyorum’’ diye konuştu.