Gelevara Deresine Sahip Çıkalım

Doğu Karadeniz bölgesinin en yüksek dağlarından olan Ahılbaba veya Ahi baba dağından doğan Gelevara ve Karadoğa derelerinin birleşmesi ile Espiye’den denize dökülen Gelevara deresinin Espiye’den Arpacık köyü altına kadar olan bölgede dere yatağına kurulan 3 adet taş ve mıcır ocağı, Gelevara deresinde korkunç çevre katliamına neden olduğu iddia edildi.

Doğu Karadeniz bölgesinin en yüksek dağlarından olan Ahılbaba veya Ahi baba dağından doğan Gelevara ve Karadoğa derelerinin birleşmesi ile Espiye’den denize dökülen Gelevara deresinin Espiye’den Arpacık köyü altına kadar olan bölgede dere yatağına kurulan 3 adet taş ve mıcır ocağı, Gelevara deresinde korkunç çevre katliamına neden olduğu iddia edildi.



Bu konuyu gündeme getiren Gazetemizin kurucusu İsmail Kahraman, “Dere yatağını yol haline getiren bu mıcır ocaklarının dere yatağında malzeme almasına dur denmeli. Özellikle Pangal Şelalesi ise büyük ilgi çeken bölgenin doğal güzellikleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Türkülere konu olan ve Birinci Dünya harbi Kafkas Cephesi Harşit savunmasında, 16 ay Harşit cephesinin savunulmasında Arpacılar köyündeki karargah merkezi ile önemli rol oynayan Gelevara deresine sahip çıkmalıyız. Çevre Bakanı ve Giresun milletvekillerinin Espiye Gelevera deresindeki yol yapımında acilen inceleme yapmaları lazım" diye konuştu.





