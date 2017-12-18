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GEMUT’tan muhteşem konser

Gebze Musıki Topluluğu (GEMUT) Korosu Gebzelilere unutulmaz bir konser verdi. Şef Erbil Aydın yönetimindeki GEMUT Türk Sanat Müziği Korosu Yeşilçam Şarkılarını GKM’yi dolduran konuklar için seslendirdi.

GEMUT'tan muhteşem konser

18 Aralık 2017 Pazartesi 12:15

Gebze Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri birbirinden farklı programlarla Gebze Kültür Merkezi Salonu’nda devam ediyor. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı kompleksi içerisinde yer alan Gebze Kültür Merkezi Salonu, kültür sanat programlarında Gebzelileri bir araya getiriyor. Aralık ayı etkinlikleri kapsamında Gebze Musıki Topluluğu (GEMUT) Korosu önceki akşam Gebzelilere unutulmaz bir konser verdi. Şef Erbil Aydın yönetimindeki GEMUT Türk Sanat Müziği Korosu Yeşilçam Şarkılarını GKM’yi dolduran konuklar için seslendirdi. GEMUT konserini Gebzeli hemşerileriyle birlikte dinleyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, koro tarafından seslendirilen Türk Sanat Müziği eserlerine de zaman zaman eşlik etti.

KÖŞKER GEBZELİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Konser sonunda Koro Şefi Erbil Aydın’a teşekkür plaketi takdim eden Başkan Köşker, GEMUT Türk Sanat Müziği Korosu üyelerini de seslendirdikleri birbirinden güzel eserler için tebrik etti. Başkan Köşker, “Öncelikle kültür-sanat etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmadığınız için siz değerli Gebzeli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Sizler bu salonları doldurduğunuz müddetçe bu programlar devam edecek.  Gebze’miz artık her anlam da gelişen bir kent ve burada yaşan insanlar Gebze’de yaşamaktan keyif alıyor” ifadelerini kullandı.

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