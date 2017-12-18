KÖŞKER GEBZELİLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Konser sonunda Koro Şefi Erbil Aydın’a teşekkür plaketi takdim eden Başkan Köşker, GEMUT Türk Sanat Müziği Korosu üyelerini de seslendirdikleri birbirinden güzel eserler için tebrik etti. Başkan Köşker, “Öncelikle kültür-sanat etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmadığınız için siz değerli Gebzeli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Sizler bu salonları doldurduğunuz müddetçe bu programlar devam edecek. Gebze’miz artık her anlam da gelişen bir kent ve burada yaşan insanlar Gebze’de yaşamaktan keyif alıyor” ifadelerini kullandı.
GEMUT’tan muhteşem konser
Gebze Musıki Topluluğu (GEMUT) Korosu Gebzelilere unutulmaz bir konser verdi. Şef Erbil Aydın yönetimindeki GEMUT Türk Sanat Müziği Korosu Yeşilçam Şarkılarını GKM’yi dolduran konuklar için seslendirdi.
KÖŞKER GEBZELİLERE TEŞEKKÜR ETTİ