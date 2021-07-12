Genç Girişimciler Destek Bekliyor

Biz BORnbizz şirketi. Yücel Boru Fen Lisesinde 12. Sınıf öğrencileriyiz. Genç Başarı Eğitim Vakfının düzenlediği GençBizz Lise Girişimcilik Programında Türkiye finalinde Türkiye İkincisi olduk.

Aynı zamanda GençBizz Lise Girişimcilik programı nedir?

GençBizz Lise Girişimcilik Programı; 16- 18 yaş grubu lise öğrencilerinin, iş dünyası gönüllüleri mentörlüğünde ve öğretmenlerinin rehberliğinde; kendi küçük ölçekli şirketlerini sıfır sermaye ile kurdukları, okul sınırları içerisinde gerçek ürün / hizmet üreterek satış yaptıkları, yönettikleri, ulusal ve uluslararası fuarlara katıldıkları, program sonunda şirketlerinin tasfiye ettikleri yaparak öğrenmeye dayalı bir ekonomik eğitim programıdır.

123 ülkede yaklaşık 50 yıldır uygulan program; “Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı” ve “Avrupa Birliği İşletmeler Genel Müdürlüğü”nce resmen tanınmıştır.

GençBizz Liselerarası Girişimcilik Programı ile, yakın gelecekte sosyal-ekonomik hayata yön verecek olan gençler ile iş dünyası buluşturularak, gençlerin kişisel gelişimleri, yetkinlikleri ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflenmektedir.

Programın Amacı ve Süreç Genç Bizz Liselerarası Girişimcilik Programı'nın amacı, öğrencilerin kendi gerçek yenilikçi hedeflerini oluşturmalarını ve bir şirketin nasıl işlediğini birinci elden keşfetmelerini sağlamaktır. Kurdukları öğrenci şirketi arasından bir yönetim kurulu seçerler, şirket sermayesini oluşturmaya çalışır ve kendi tercih ettiği bir ürünü veya hizmeti pazarlar ve finanse eder.

Şirketimizi oluştururken en önemli kriterimiz bir soruna çözüm olmaktı. Yaptığımız araştırmalar ve çalışmalardan sonra yangın söndürme sistemleri üzerine şirket kurmaya karar verdik. Ülkemizde son 3 yılda yangın söndürme sektöründeki cari açık toplam 30 milyon Amerikan dolarıdır.(TÜİK verilerinden alınmıştır)

Temel amacımız girişimci ruhumuzla ülkemizdeki yangın söndürme sektöründeki cari açık problemini azaltmaktır.

Yaygın yangın söndürme sistemlerindeki eksiklikleri belirledik. Ve bu eksikleri düzeltmek için çıktığımız yolda yangın topu yapmaya karar verdik.

Şirketimizin vizyonu; ülke ekonomisine katma değer sağlayan, doğtu kalite fiyat oranı olan ürünlerimizi gelişen teknoloji ışığında tüm dünyada hizmete sunmaktır

Şirketimiz misyonu; yüzyıllardır dünyada büyük sorunlara yol açan yangınları ülkemizde yüksek rezervleri bulunan bor madenini kullanarak olabilecek en kısa sürede söndürmek ve can ile mal kayıplarını minimum düzeye indirmek.

Şirketimizin vizyonunu, misyonunu ve başlangıç projemizi seçtikten sonra Tübitak-MAM’in kapısını çaldık. Projemizi, amacımızı ve hedeflerimizi anlattık. Bize destek olmaya karar verdiler. Bu sayede değerli mühendisler ve işletmecilerle çalışma fırsatı bulduk. Gençleri gelecek olarak gören Tübitak-Martek'in ailesine minnettarız.

Şirketimizde ürettiğimiz ilk ürünlerimiz “BORn yangın söndürme topları" isimli yangın söndürücüler. Küre şeklinde olan ürünümüz, ateşe teması halinde içerdiği küçük fünye ile içerisinde bulunan yangın söndürücü tozu etrafa saçarak yangına 5 saniye içinde müdahale edip söndürebiliyor. Böylece kullanım kılavuzu ve bakım gerektirmeden sizleri koruyor.

Son olarak bu proje sayesinde girişimcilikle tanışma fırsatının yanında grup çalışmasının ne denli önemli olduğunu gördük. Çalışmalarımız, emeklerimizin sonucunda 300 şirketten 20 şirket arasına yani finale kaldık.Şimdiki hedefimiz Türkiye finalinde derece almak. Bu yolda azimle çalışmaya devam ediyoruz.

Genel Müdür/Finans Departman Yöneticisi: Ayşenur Zora

Üretim Departman Yöneticisi: Duygu Akgündüz

Halkla İlişkiler Departman Yöneticisi: Melike Ay

İnsan Kaynakları Departman Yöneticisi: Umutcan Özdemir