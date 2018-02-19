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Genç Hukukçular Darıca'da

Hukukçular derneği gençlik komisyonu 2. kamp seminerini gerçekleştirdi.

Genç Hukukçular Darıca'da

19 Şubat 2018 Pazartesi 10:59

  1970 yılından beri Türkiye genelinde faaliyet gösteren Hukukçular derneği gençlik komisyonu, genç hukukçulara kocaeli Darıca'da bulunan basın ilan kurumu tesislerinde seminer verdi
 3 gün süre ile düzenlenen kampa Türkiye'nin bir çok yerinden hukuk üniversitesi öğrencileri  katıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan genç hukukçular ve hukuk öğrencilerinin katıldığı kampta genç hukukçuların mesleğe başladıklarında karşılaşacakları sorun ve problemlere karşı nasıl yapmaları gerektiği ve algı yönetimi konularında seminer verildi.

 hukukçular derneği gençlik komisyonu başkanı av Ömer Faruk alimoğlu 3 gün süren kamp sürecini gebze gazetesi canlı yayınında değerlendirdi.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1430882613690098/

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