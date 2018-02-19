Genç Hukukçular Darıca'da

1970 yılından beri Türkiye genelinde faaliyet gösteren Hukukçular derneği gençlik komisyonu, genç hukukçulara kocaeli Darıca'da bulunan basın ilan kurumu tesislerinde seminer verdi

3 gün süre ile düzenlenen kampa Türkiye'nin bir çok yerinden hukuk üniversitesi öğrencileri katıldı.



Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan genç hukukçular ve hukuk öğrencilerinin katıldığı kampta genç hukukçuların mesleğe başladıklarında karşılaşacakları sorun ve problemlere karşı nasıl yapmaları gerektiği ve algı yönetimi konularında seminer verildi.



hukukçular derneği gençlik komisyonu başkanı av Ömer Faruk alimoğlu 3 gün süren kamp sürecini gebze gazetesi canlı yayınında değerlendirdi.







https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1430882613690098/