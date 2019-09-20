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GENÇ-İMO 10. Yaz Eğitim Kampı Tamamlandı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası genç-İMO`nun en büyük etkinliklerinden biri olan genç-İMO yaz eğitim kampının onuncusu, bu yıl İzmir Seferihisar’da her şehirden gelen öğrencilerin katılımıyla 2-7 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

GENÇ-İMO 10. Yaz Eğitim Kampı Tamamlandı

20 Eylül 2019 Cuma 17:09

Kampa, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’ne bağlı genç-İMO’nun
Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan üyelerinden Tuğrul Berk Haktan Bayram ve
Yasemin İrem Yıldırım katıldı. Kampın ilk günü katılımcıların eşit
oranda dağılım sağladığı atölye çalışmaları ile başladı. Kampın ikinci
gününde İMO Başkanı Cemal Gökçe ve TMMOB Başkanı Emin Koramaz, TMMOB ve
Oda politikaları hakkında seminer verdiler, öğrencilerin sorularını
yanıtladılar. Aynı gün ikinci seminer Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve
Mühendislikte Kadın başlığıyla gerçekleştirildi. İkinci günün sonunda
ise 20. Yılında Marmara Depremi semineri Oda Başkanı Cemal Gökçe
tarafından sunuldu. Oldukça etkili ve yoğun katılımla gerçekleşen
oturumda İstanbul`un betonlaşma sorunlarından Türkiye`deki inşaat
sorunlarına kadar deprem sorunu tümüyle ele alındı.

Türkiye`nin dört bir yanından katılım sağlanan genç-İMO yaz eğitim
kampının bir fırsatı olarak genç-İMO forumu gerçekleştirildi. Bu forumda
hem genç-İMO problemlerine hem de teknik gezi, seminer gibi teknik
konulara dikkat çekildi.

Beş gün boyunca çeşitli etkinliklerle süren kamptan Genç-İMO`lular
yepyeni düşünceler, yeni bilgiler, farkındalıklar ve dostluklarla 7
Eylül sabahı alandan ayrıldılar.




AA
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