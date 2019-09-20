GENÇ-İMO 10. Yaz Eğitim Kampı Tamamlandı

Kampa, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’ne bağlı genç-İMO’nun

Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan üyelerinden Tuğrul Berk Haktan Bayram ve

Yasemin İrem Yıldırım katıldı. Kampın ilk günü katılımcıların eşit

oranda dağılım sağladığı atölye çalışmaları ile başladı. Kampın ikinci

gününde İMO Başkanı Cemal Gökçe ve TMMOB Başkanı Emin Koramaz, TMMOB ve

Oda politikaları hakkında seminer verdiler, öğrencilerin sorularını

yanıtladılar. Aynı gün ikinci seminer Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve

Mühendislikte Kadın başlığıyla gerçekleştirildi. İkinci günün sonunda

ise 20. Yılında Marmara Depremi semineri Oda Başkanı Cemal Gökçe

tarafından sunuldu. Oldukça etkili ve yoğun katılımla gerçekleşen

oturumda İstanbul`un betonlaşma sorunlarından Türkiye`deki inşaat

sorunlarına kadar deprem sorunu tümüyle ele alındı.



Türkiye`nin dört bir yanından katılım sağlanan genç-İMO yaz eğitim

kampının bir fırsatı olarak genç-İMO forumu gerçekleştirildi. Bu forumda

hem genç-İMO problemlerine hem de teknik gezi, seminer gibi teknik

konulara dikkat çekildi.



Beş gün boyunca çeşitli etkinliklerle süren kamptan Genç-İMO`lular

yepyeni düşünceler, yeni bilgiler, farkındalıklar ve dostluklarla 7

Eylül sabahı alandan ayrıldılar.







AA