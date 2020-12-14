Genç İzciler Evde Kamp Kuruyor!!!

Genç izciler, bu yıl ikincisi düzenlenen “Evim Kampım Olsun” projesiyle 3 gün boyunca evlerinde kendi imkanlarıyla izci kampı yapacak.





Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin (İLKÇEV) proje ortağı olduğu Server Gençlik ile Server Genç Hanımlar’ın ortaklaşa düzenlediği proje 18 Aralık Cuma günü saat 17:00’de başlayacak.





Türkiye’nin farklı şehirlerinden paydaş STK’ların da desteğiyle binlerce izci ve izci lideri evlerinde kamp gerçekleştirecek.



Oturma odalarına ve salonlarına evdeki malzemeleri kullanarak gençler çadır kuracak.





Projeye 15 Aralık’a kadar

http://srvr.im/evimkampimolsun

adresinden kayıt yapılabilecek.





Hafta Sonu Boyunca Devam Edecek





Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Muhammed Fatih Ertaş, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dikkati çekerek, projenin evlerinde vakit geçiren çocuklar ve aileler için hayata geçirildiğini söyledi.





Projenin, ailelerin bir arada kaliteli vakit geçirmelerine ve gençlerin izcilik ruhunun pekişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Ertaş, şunları kaydetti:





“Üç gün sürecek proje kapsamında çocuklar pazar gününe kadar ‘evde izci kampı’ yapacaklar. Ülkemizin dört bir yanından projeye emek veren ve gayret gösteren bütün proje ortaklarına çok teşekkür eder, dualarınızı bekleriz.”





Ertaş, katılımcıların çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşarak diğer izcilere de örnek olabileceklerini söyledi.





En İyi Çadıra Sürpriz Ödül





20 Aralık Pazar akşamı sona erecek proje kapsamında ev imkanlarıyla en iyi çadırı kuran izciye sürpriz bir ödül verilecek.





Katılımcılar, kendilerinin veya anne-babalarının sosyal medya hesaplarından #EvimKampımOlsun etiketiyle görseller paylaşabilecek.





Cuma akşamı Doğal Çadır Kurulumu, Ailece Film İzleme ve Kişisel Temizlik gibi etkinliklerle başlayacak proje, 20 Aralık’ta İkindi vakti sona erecek.





Ailece Kitap Okuma, Ailece Oyun, İzci Simidi Yapımı, Akraba ve Dost İletişimi, Kurabiye Yapımı, İlk Yardım, Afetlere Karşı Tedbirler, Bir İyilik Yap İstasyonu, Spor Egzersizi ve Bayrak Töreni gibi etkinliklerin yer aldığı #EvimKampınOlsun 2 projesinde, izciler liderleriyle online platformlardan iletişim kurarak eğitim seminerlerine katılacak.





Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin (İLKÇEV) proje ortağı olduğu Server Gençlik ile Server Genç Hanımlar’ın ortaklaşa düzenlediği proje 18 Aralık Cuma günü saat 17:00’de başlayıp, 20 Aralık Pazar günü 17.00’de tamamlanacak.





