'Genç kardeşlerimin sıkıntılarını gündemde tutacağım'

Seçimlere sayılı günler kala çalışmalarını yoğun bir tempo ile devam ettiren Saadet Partisi; belediye meclis üyeleri ile de ciddi bir çalışma yürütüyor.

Geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile gençlerin sıkıntılarına değinen Saadet Partisi İzmit Belediye meclis üyesi adayı Ömer Faruk Karakoç “Genç kardeşlerimin sıkıntılarını daima gündemde tutacağım.” dedi. Açıklamasının devamında şunları söyleyen genç meclis üyesi adayı; “Ben de yaşım itibariyle bu şehirde yaşayan genç kardeşlerimin sıkıntılarını biliyor ve sıkıntısına çözüm arayan genç kardeşlerimin belediye meclisinde sözcüsü olacağımı vadediyorum.” dedi.

“ÜNİVERSİTELER İŞSİZLİĞİ ERTELEME KURUMU”

“Kocaeli’de genç kardeşlerimin ciddi bir gelecek kaygısı var. Gençler arasında en yaygın problem işsizlik. Üniversite mezunları istediği alanda çalışamıyor. Birçok üniversite mezunu işsiz. Üniversiteler işsizliği erteleme kurumu görüntüsü veriyor. Yine gençler iş bulamadıkları için evlenemiyor, evlenenler de ciddi bir geçim sıkıntısı ile karşılaşıyor. Bu tablo, biz gençlerin istediği ve hak ettiği bir yaşam tarzı değildir. Biz ideallerimizi gerçekleştiremediğimiz bir İzmit, bir Kocaeli istemiyoruz. İnşallah bu dertlerimiz, belediye meclisinin gündeminden düşmeyecek ve mutlaka çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştireceğiz.”