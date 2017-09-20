banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Genç kızın organları 5 kişiye umut oldu

Kocaeli'de balkondan düşerek hayatını kaybeden genç kızın ailesi tarafından bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu.

Genç kızın organları 5 kişiye umut oldu

20 Eylül 2017 Çarşamba 17:00

Alınan bilgiye göre, 13 Eylül'de Gebze İnönü Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın teras katında balkon kenarında bulunan mermere oturduğu sırada dengesini kaybederek yere düşen Elif Kuru (22), kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuru'nun, hastaneden alınarak üzerine beyaz gelinlik konulan tabutu Mevlana Camisi'ne getirildi.

Kuru'nun cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Gebze Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Baba Bahri Kuru, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının organlarını bağışladıklarını belirterek, "Kızımız başka canlarda yaşasın. Bir nebze de olsun acımız diner, belki kızımın organlarını alan kişilere de sarılıp hasret gideririz." dedi.

Genç kızın kalbi, korneası, böbrekleri ve karaciğerinin bağışlandığı öğrenildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2 çocuk babası intihar etti 2 çocuk babası intihar etti
İstişare Toplantıları Devam Ediyor İstişare Toplantıları Devam Ediyor
TDBB, Yürütme Kurulu toplantısını yaptı TDBB, Yürütme Kurulu toplantısını yaptı
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu!
Atıksu ve Suyun Geri Kazanımı Konuşuldu Atıksu ve Suyun Geri Kazanımı Konuşuldu
Ankara'da kritik gün! Ankara'da kritik gün!
Yukarı Çık

banner149

2 çocuk babası intihar etti
Çalıştığı fabrikanın Konya’ya taşınmasının ardından eşi ve çocuklarından uzak kaldığı için...

Haberi Oku