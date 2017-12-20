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Genç MÜSİAD Gebze kahvaltıda buluştu

Genç MÜSİAD Gebze üyeleri kahvaltıda buluştu. Ticaretin konuşulduğu kahvaltıda üyeler kartvizit alışverişinde bulundu.

Genç MÜSİAD Gebze kahvaltıda buluştu

20 Aralık 2017 Çarşamba 09:31

MÜSİAD Gebze Şubesi’nde gerçekleşen kahvaltıya Genç MÜSİAD Gebze Başkanı Enes Malkoç, MÜSİAD Gebze Başkanı Nihat Yıldırım, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, AK Parti Darıca Gençlik Kolları Başkanı Cengizhan Ramazanoğlu, AK Parti Çayırova Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Güler, AK Parti Dilovası Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca ve Genç MÜSİAD Gebze üyeleri katılım sağladı.

“TOKALAŞMA YOK KUCAKLAŞMA VAR”

Kahvaltıda konuşan Genç MÜSİAD Başkanı Enes Malkoç, “Biz helal rızık tabanlı ticarete gönül vermiş gençleri bir araya getirmeyi kendine dert etmiş bir derneğiz. Şahsım ve yönetimim bu derdi güderken herhangi bir menfaat gütmediğini, burada vaktimizin zekatını ödediğimizi söyleyebilirim. Bu tür etkinliklerle bir araya geldikçe birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Burada tokalaşma olmaz kucaklaşma olur” dedi. 

“GÜVENİMİZ SONSUZ”

Programda söz alan MÜSİAD Gebze Başkanı Nihat Yıldırım ise gençlerin sorumluluğunun büyük olduğuna değinerek, “gençlere güvenimiz sonsuz” şeklinde konuşarak toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

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