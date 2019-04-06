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Genç Şehir Başvuruları Sona Erdi

Denetleme kurulu tarafından incelenecek projelerin içinden dereceye girenler 17 Nisan Çarşamba günü ödüllendirilecek.

Genç Şehir Başvuruları Sona Erdi

06 Nisan 2019 Cumartesi 09:40

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı genç fikirleri yarıştıracak ödüllü proje yarışması olan Genç Şehir Proje yarışmasında başvuru alımları sona erdi. Denetleme kurulu tarafından incelenecek projelerin içinden dereceye girenler 17 Nisan Çarşamba günü ödüllendirilecek.



GENÇLERİN İLGİSİ YOĞUN OLDU

Yarışmaya katılacak projelerin, özgün ve yaygın etki alanına sahip olması, Ar-Ge niteliği taşıması, gerçekçi ve uygulanabilir olması ön planda tutulurken projeye gençlerin ilgisi yoğun oldu. Yüzlerce genç hazırladıkları projeleri elden teslim etti.


ÖDÜL TÖRENİ 17 NİSAN’DA

Belirlenen alanlarda gençler tarafından hazırlanan projeler, alanlarında uzman komisyon üyeleri tarafından yayınlanan değerlendirme ölçütlerine uygun şekilde puanlanacak ve sıralamaya konularak her alanda ilk üç proje belirlenecek. Proje yarışmasının sonuçları ödül töreninde duyurularak her alanda ilk üçe giren projelere ödülleri dağıtılacak. Projenin ödül töreni 17 Nisan 2019 SDKM (Süleyman Demirel Kültür Merkezi)’de yapılacak. Yarışmada birinci olacak proje 6 bin ikinci olacak projeye 4 bin üçüncü olacak projeye ise 2 bin TL para ödülü verilecek.

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