Genç Şehir Proje Ödülleri Sahiplerini Buldu

Jüri üyeleri tarafından incelenen projelerin içinden dereceye girenler, yapılan törenle ödüllerine kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği genç fikirlerin yarıştığı Genç Şehir Proje yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı. Jüri üyeleri tarafından incelenen Kentleşme, Sosyal Alanlar, Eğitim ve Bilişim kategorilerinden birbirinden değerli projeler değerlendirmeye alındı.

PROTOKOLUN İLGİSİ YOĞUN OLDU

SDKM’de gerçekleşen ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal’ın yanı sıra Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Dr. İsmail Gülsoy, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, büyükşehir yetkilileri, jüri üyeleri ve çok sayıda genç katıldı.





GENÇLERE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Ödül töreninde konuşma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın 120 sayfalık seçim beyannamesinin 40 sayfasının gençlerle ilgili olduğunu hatırlatarak, “Bu kentte önümüzdeki beş yıl gençlerle ilgili projeler yapılacak. Bugüne kadar Kocaeli’de gençlerle ilgili birçok proje yapıldı bu artarak devam edecek.” dedi.

BU PROJELER TOZLU RAFLARDA ÇÜRÜMEYECEK

Kılavuz Gençlik Projesi’nin Türkiye’de örnek proje olduğunu söyleyen Yeşildal, bu kapsamda çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi. Yeşildal “Kılavuz Gençlik Projesi bütün illerde uygulanılacak model proje haline geldi. Bu kentin gelişiminde gençler daha çok söz söyleyecek. Çünkü bu kentin geleceğinde biz büyükler değil gençler olacak. Biz büyüklerin tecrübesiyle gençlerimiz yere daha sağlam basarak önemli işler başaracaklar. Bu projeler tozlu raflarda çürümeyecek ve değerlendirilecektir.” ifadelerini kullandı.





DÖRT KATEGORİDE GERÇEKLEŞTİ

Yarışmaya katılan projelerin, özgün ve yaygın etki alanına sahip olması, Ar-Ge niteliği taşıması, gerçekçi ve uygulanabilir olması ön planda tutulurken belirlenen dört alanda ödül takdimi yapıldı.

KENTLEŞME KATEGORİSİ

Kentleşme dalında Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencisi Murat Özdilek birinci olurken ikinci Veysel Pürmüslü, üçüncü ise İzmit Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Eşref oldu. Mansiyon ödülüne Anadolu Üniversitesi Mezunu Şüheda Başaran layık görüldü.

SOSYAL ALANLAR KATEGORİSİ

Sosyal Alanlar Kategorisinde Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü öğrencisi Feyza Nur Özmete birinci olurken, Konya Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmetler öğrencisi Elif Negiz ikinci oldu, üçüncü ise Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmetler öğrencisi Beyzanur Duru oldu. Mansiyon ödülü ise Kocaeli Üniversitesi Tıbbı Ve Aromatik Bitkiler öğrencisi Ayşe Nur Betül Duysak’a verildi.







EĞİTİM KATEGORİSİ

Eğitim kategorisinde Gebze Teknik Üniversitesi-Moleküler Biyoloji Ve Genetik Caner Erdoğan birinci olurken Kocaeli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Sinema öğrencisi Hasan Kaplan ikinci oldu. Üçüncü ise Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencisi Hamza Gürsoy oldu. Mansiyon ödülü ise Kocaeli Anadolu Lisesi’nden Enes İrtemek’e verildi.



BİLİŞİM KATEGORİSİ

Bilişim Kategorisinde Mansiyon Ödülünü, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nden Nida Işık aldı. Program sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, projeleri değerlendiren jüri üyelerine plaket takdim etti. Ayrıca programdan önce Kocaeli’nin 10 yıl önce ve günümüzü anlatan resim sergisi yapıldı.

