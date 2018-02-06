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Genç yönetici okulu başvuruları başladı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilciliği Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ)veDoğuMarmara Kalkınma Ajansi(MARKA)nın ortaklaşa düzenlediğigençlerin iş dünyasını tanıması, yöneticilik ve liderlik vasfına ulaşmaları için organize edilen Genç Yönetici Okulu ( GYO) başvuruları başladı.

Genç yönetici okulu başvuruları başladı

06 Şubat 2018 Salı 09:47

 

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilciliği Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ)veDoğuMarmara Kalkınma Ajansi(MARKA)nın ortaklaşa düzenlediğigençlerin iş dünyasını tanıması, yöneticilik ve liderlik vasfına ulaşmaları için organize edilen Genç Yönetici Okulu ( GYO) başvuruları başladı.

 

YÖNETİCİLİK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATACAKLAR

 TÜGVA Kocaeli, GTÜ, KOÜ ve MARKA tarafından organize edilen Genç Yönetici Okulu programına katılanlar ülkemizinişdünyasındangerçekörneklerlekurumlarıbaşarılıve başarısızyapanfaktörlereyakındanbakacak, liderlikkavramınafarklıaçılardanbakmafırsatıyakalayacak, yöneticilik yetkinliklerini ve becerilerini kazanma yolunda önemli bir adım atacaklar ve başarılı iş adamlarıyla tanışma fırsatı elde edecekler.

 ÜLKEMİZE, COĞRAFYAMIZA VE ÜMMETE FAYDALI YÖNETİCİLER YETİŞTİRİLECEK

 TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Muhammed HanefiAkbulut, Genç Yönetici Okulu hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Akbulut , ‘’Medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştirmek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu doğrultuda ülkemize, coğrafyamıza ve ümmete faydalı, ülkemizi daha yükseklere taşıyacak genç yöneticiler yetiştirmek için Genç Yönetici Okulunu düzenliyoruz. Birbirinden başarılı iş adamları ve yöneticilerin konuk olacağı programda katılımcılar yöneticilik yetkinliklerini ve becerilerini kazanma yolunda önemli bir adım atacaklar. ‘’ dedi. BaşkanAkbulut, proje ortaklarına teşekkür ederken, GTÜ,KOÜ ve MARKA'nın projeyedeğer kattığınıbelirtti ve proje ortaklarina tesekkur etti. Üniversite 4.sınıf ve iş dünyasında bulunan tüm genç yönetici ve yönetici adaylarını projeye davet etti.

 

KİMLER KATILABİLİR?

 TÜGVA Kocaeli İl Temsilciliği'nin üzerinde büyük bir özveriyle çalıştığıprojeye başvurmak için T.C vatandaşı olmak, 22- 35 yaş aralığında olmak, aktif iş hayatında olmak ya da üniversite son sınıfta okumak yeterli.

 

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