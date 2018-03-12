Gençler bizim geleceğimiz

Gebze belediyesinin 41 Genç, 41 Gelecek projesi kapsamında Gebze bölgesinin başarılı öğrencileri ile cumartesi günü Gebze’de tarih ve kültür turu gerçekleştirdik. Sabah erken saatlerde Belediye kültür merkezinde Gebze ve Kocaeli belgeseli izleyerek Çoban Mustafa Paşa külliyesini, Cami İmam hatibinin rehberliği eşliğinde gezip, gençlere Çoban Mustafa Paşa’nın kim olduğunu ve yaptığı hizmetleri anlattık

Gebze Hünkar Çayırı'nda Fatih'in gençlere rol model olacak hayatından kesitler verip, Hünkar Çayırı ve Çayırova bölgesinin kültür tarihimizdeki yeri ve önemi ile ilgili bilgileri paylaştım. Daha sonra

Gebze Eskihisar’da Osman Hamdi Bey müzesi ve Eskihisar kalesini gençlerle birlikte gezip, Osman Hamdi Beyin kültür ve sanat adamı olarak Abdülhamid han döneminde yaptığı hizmetleri konuştum.

Gebze’deki önemli kurumlardan TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezinde güvenlik müdürünün refakatında Tübitak hakkında yetkililerden bilgi alan gençlerle, Anibal anıtına giderek Atatürk tarafından anıt mezar yapılması istenen ünlü Kartacalı komutan Hannibal’la ilgili bilgiler verdim.

Ardından Gençlerle birlikte Gebze Fatih'i İlyasbey’in Sultanorhan’daki türbesini ziyaret ederek, Gebze'nin İlyasbey tarafından nasıl fethedildiğini anlatmaya çalışıp, İlyasbey’in türbesinde gençlerle birlikte Fatiha okuduk. Başta belediyeler olmak üzere resmî ve özel kurumlar tarafından örnek bir proje olan 41 Genç, 41 Gelecek projesine emeği geçen başta Gebze belediye başkanı sayın Adnan Köşker olmak üzere emeği geçen herkesi kamuoyu adına kutluyor, başarılarının diliyorum.

ULUSLARARASI ORHANGAZİ SEMPOZYUMU

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cuma günü başlayan ve dün sona eren Uluslararası Orhangazi Sempozyumunu da takip ettik. 3.gün oturumunda Orhangazi Döneminde Gebze’de ki Vakıf medeniyetleri konulu tebliğ sunarken, diğer oturumları da yakından takip ederek, Akademisyenler ve tarihçilerin Orhan Gazi ile ilgili birikimlerinden bizler de istifade ettik. Sempoyumda öne çıkan konu başlıklarını sizlerle paylaşıyorum:

Sempozyumda Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman Bey’den sonra beyliğin başına geçen Orhan Bey’in siyasi yapılanmanın beylikten devlete doğru evirilmesini sağladığı ifade edildi. Akademisyenler, Orhan Bey zamanında Yaya ve Müsellem Ordusunun kurulması, divan teşkilatının kurulması, ilk medresenin açılması, adalet teşkilatının örgütlenmesi, donanma teşkilatının kurulması ve vezirlik makamının ihdası siyasi yapılanmanın beylikten devlete dönüştürülmesi yolunda atılmış ilk adımlar olduğunu aktardı. Orhan Bey zamanında gerçekleştirilen bu kurumsallaşma hamlelerin I. Murad, I. Bayezid, I. Mehmed ve II. Murad devirlerinde de devam ettirilerek bir üst seviyeye taşındığı Da vurgulandı.

ORHAN GAZİ 38 YIL TAHTTA KALDI

Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, araştırmasında lise müfredatında yer alan 20 tarih kitabını incelediğini belirterek döneme dair yanlış ve eksik birçok bilginin kitaplarda bulunduğunu aktardı. Prof. Dr. Ertan, “Orhan Gazi’yi tarih kitaplarında haksızlık yapılmış. Orhan Gazi 81 yıl yaşamış, en uzun yaşamış Osmanlı padişahıdır. Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra 38 yıl tahtta kalarak en uzun süre tahtta kalan ikinci padişahtır. Bu bilgiler maalesef incelediğim kitaplarda yer almamakta” dedi.

TARİH KİTAPLARI BURSA’NIN FETHİYLE BAŞLIYOR

“1980’de basılan tarih kitaplarıyla 2017 yılında basılan tarih kitapları arasında hiçbir fark yoktur” diyen Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, “Tarih kitaplarında Osmanlı ve batı tarihinin ayrı bölümlerde anlatılması öğrencilerin dönemi anlamasını zorlaştırıyor. Tüm tarih kitapları Bursa’nın fethiyle başlıyor. Ardından İznik’in alınmasıyla devam ediyor. Sanki Osman Gazi hiç yokmuş gibi davranılıyor. Orhan Gazi en fazla Atatürk dönemi ders kitaplarında yer almış. İncelediğim kitaplarda dönemdeki savaşların kitaplarda işlenmesinde yerler farklılıklar göstermekte. Devlet olmanın göstergesi olan para basımı da bazı kitaplarda yer almıyor.” dedi.

İZMİT’TE YUNAN KATLİAMI

Sempozyumda konuşan Ankara Üniversitesi’nden Dr. Çağla D. Tağmat Milli Mücadele döneminde Yunan Ordusunun İzmit’te yaptığı katliamı Yunan ordusu 11. Tümen’in yaptığını dile getirdi. Yunanlıların 1921’de İzmit’ten çekilirken bir yangın çıkarıldığı ve bunun sonucunda birçok Müslümanın katledildiği belirten Tağmat. Bu katliamın sadece Yunanlıların geri çekilmesi esnasında değil İzmit’te bulundukları sırasında da yapıldığını, bu bilgilerin de yabancı kaynaklar tarafından da kanıtlandığı aktardı. Tağmat, Yunanlıların İzmit’ten çekilirken hertarafı yaktıklarını, Müslüman olmayan halka zarar vermemek adına gayrimüslimlerin hanelerini haç işareti ile belirlediklerini belirtti.

YUNANLILAR 1 YIL BOYUNCA ZULÜM YAPTI

Dr. Tağmat sözlerini şu şekilde sürdürdü;” Eylül 1920’de İzmit’e giren Yunan kuvvetleri, başka bölgelerden getirttikleri Rumları İzmit’e yerleştirmekle kalmamış, Ermenilerle de işbirliğine girişmişlerdir. Köyleri yakmak ve halka saldırmak gibi faaliyetlerde bulunan Yunanlar, İzmit’te kaldıkları yaklaşık bir yıllık süreçte, gasp, yağma, baskın ve zulümlerle bölgede varlık göstermişlerdir. 1921 yılında Birinci ve İkinci İnönü Muharebeleri’nin Yunanlarda yarattığı tedirginlik, Haziran 1921’de İzmit’i Gemlik ve Yalova istikametinde boşaltmalarıyla sonuçlanmış ancak Yunanlar İzmit’ten çekilirken bölgeyi yakmış ve çok sayıda sivil Türk hayatını kaybetmiştir. Arnold Toynbee’nin bizzat şahit olduğu, İzmit ve Karamürsel’de yaşanan bu olay, bölgeyi bir harabeye çevirirken halk arasında da büyük paniğe yol açmıştır.”

KUVAYİ SEFERİYE

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu, merkezi Kocaeli olan Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin Ankaraya karşı başarısız kalan son girişimi olan Kuvay-ı Seferiye hakkında az bilinen gerçekleri gözler önüne serdi. Sofuoğlu, Milli Mücadele hareketini etkisiz hale getirmek için Kuvayi İnzibatiye’nin hezimete uğratılmasının ardından oluşturulan bu oluşumun bazı dalgalanmalara meydan verdiğini fakat yüce Türk milletinin kararlılığıyla altüst edildiğini dile getirdi.