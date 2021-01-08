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Gençler Bu Mekanda Buluşacak

Üniversite gençlerine hizmet verecek olan “Genç Mekân” yeni nesil gençlik için lazım olan tüm gereksinimleri bünyesinde barındıracak.

Gençler Bu Mekanda Buluşacak

08 Ocak 2021 Cuma 10:57

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençlik çalışmalarını sürdürüyor. İzmit’te inşası biten ve üniversite gençlerine hizmet verecek olan “Genç Mekân” yeni nesil gençlik için lazım olan tüm gereksinimleri bünyesinde barındıracak. 

 

YENİ NESİL GENÇLİK

Kocaeli’nin muhtelif bölgelerinde gençlik merkezleri ile ve farklı çalışmalarla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, Genç Mekân’la üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm gençlere önemli fırsatlar sunacak. Özelikle yeni nesil gençlik için tasarlanan binada E spor (Elektronik Spor) ve dijital içerik atölyeleri başta olmak üzere akademik okullar, kütüphane hizmetleri ve sanat aktiviteleri ile gençlerin yanında olacak. Bununla birlikte ücretsiz internet ve çay/kahve ikramları ve rahat kitap okumalarının yapıldığı alanlarla gençlerin ihtiyaçları karşılanacak.

 

E SPOR VE DİJİTAL İÇERİK ATÖLYESİ

İzmit’te gençlere hizmet verecek olan Genç Mekân 4 katlı ve yeni nesil Gençlik Merkezi olarak hazırlandı. Giriş katında çay kahve alanı ve 1 adet karşılama holü bulunurken 1. katta günlük gazete ve dergi yayınlarının takip edileceği alan, sohbet alanı ve danışma bölümü yer alıyor. İkinci katında yeni nesil gençliğin en çok tercih ettiği E spor salonu, akademik çalışmalara uygun zengin kütüphane ve gençlerin sohbet etmeleri için nostaljik görünümlü Divaniye gençlerin hizmetinde olacak. Üçüncü katında ise Dijital çalışmalar için Youtuber ve Podcast stüdyoları yer alıyor. Bunun yanında Kuluçka Merkezi, spor salonu, Teknoloji Garaj, Konferans salonu, Gastronomi alanı ve Chat Cafe bulunuyor.

 










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