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“Gençler De Öğretmenlerin Eseridir”

CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

'Gençler De Öğretmenlerin Eseridir”

23 Kasım 2021 Salı 13:48


Başkan Soyluçiçek mesajında şu ifadelere yer verdi: “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK “Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir” diyerek, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamıştır.

Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir.
Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

 Bu vesileyle; kutsal görevlerinin bilinciyle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı şevk ve heyecanla vazifelerini yerine getireceklerine inandığımız tüm öğretmenlerimizin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü kutlar, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK  olmak üzere, şehit olan ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm öğretmenlerimize mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum."
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