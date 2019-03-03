Gençler projeleriyle yarışacak



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı genç fikirleri yarıştıracak ödüllü proje yarışması düzenliyor. Dört farklı kategoriden oluşan “Genç Şehir Proje Yarışması” ile gençler hem kazanacak hem de şehirlerine katkı sağlayacaklar. Yarışma için oluşturulan komisyon, İzmit Sekapark Otel’de bir araya geldi. Toplantıya Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İsmail Gülsoy, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Danışmanı Osman Ayvazoğlu, TÜBİTAK, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nden akademisyen ve uzmanlar katıldı.





“GENÇLİĞİN DİNAMİZMİNİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUZ”

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi “Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli için birçok farklı projeyi hayata geçiriyoruz. Şehrimizde projeleri hayata geçirirken TÜBİTAK, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bakanlıklarımız ve üniversitelerimizle paydaş bir şekilde çalışıyoruz. Kocaeli sanayileşme, istihdam, gelişim ve bulunduğu konum itibariyle cazibeli bir noktadır. Ülkemiz ve şehrimiz genç bir potansiyele sahip bulunuyor. Şehrimizde 467 bin 871 gencimiz ikamet ediyor. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gençliğin dinamizminden faydalanmak istiyoruz. Buna yönelik birçok projeyi hayata geçirdik. Eğitim kurumlarımız ve bunların yanında kamplarımızla birlikte birçok faaliyetleri gençlerimizin hizmetine sunuyoruz” şeklinde konuştu.

KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖRÜŞLERİ ALINDI

Toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin eğitim, spor ve diğer birçok alanda gençlere verdiği hizmetleri anlatan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, komisyon üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Komisyon üyeleri yarışma ile ilgili görüşlerini dile getirirken toplantı soru cevaplarla sona erdi.





TOPLUM VE ŞEHİR YARARINA FİKİRLER

Gençlerin, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlanması hedeflenen yarışma Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Kentleşme ve Bilişim alanlarında yenilikçi, uygulanabilir, toplum ve şehir yararına olabilecek fikirler ile gençlerin üretime katkı sağlaması ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunulması amaçlanıyor. Yarışmaya katılacak projelerin; özgün, gerçekçi, uygulanabilir, Ar-Ge niteliği taşıyan, yaygın etki ve kazanım sağlayacak olması acısından önem taşıyor.





PROJELER KOMİSYONCA SEÇİLECEK

Belirlenen alanlarda hazırlanan projeler; Büyükşehir Belediyesinin ilgili alanlardaki personelleri, üniversitelerdeki akademisyenlerden ve çeşitli kurumlardaki görevli çalışanlar tarafından oluşturulan komisyonca değerlendirilecek. Komisyonca puanlamaya tabi tutulacak olan projelerden her alanda ilk üç proje ve mansiyon ödülü alacak olan proje belirlenecek. Proje Yarışmasının sonuçları ödül töreninde duyurularak, her alanda dereceye giren gençlere ödülleri dağıtılacak. Ödül töreninde katılımcılar tarafından projeleriyle ilgili kısa sunumlarda yapılacak.

TESLİM TARİHİ VE ÖDÜLLER

Son teslim tarihi 15 Mart 2019 olan Genç Şehir Proje Yarışmasında ödül töreni 17 Nisan 2019 tarihinde İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak. Proje yarışmasında birincilik ödülü 6 bin TL, ikincilik ödülü 4 bin TL, üçüncülük ödülü 2 bin TL ve mansiyon ödülü 750 TL olarak belirlendi. Öncelikle proje yarışmasına başvurmak için, Kocaeli’nde ikamet etme veya eğitim için Kocaeli’nde yaşama şartı bulunuyor. Katılımcıların yaş aralığı ise 16-30 arası olması gerekiyor. Proje; Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Kentleşme ve Bilişim alanları olmak üzere dört kategorinden oluşuyor. Proje yarışmasına başvurular şahsen ve elden alınacak olup, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından teslim alınacaktır. Yarışmaya katılan her proje Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılabilecek. Genç Şehir Proje Yarışması ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.gencsehir.com web sayfasından ulaşıla biliniyor.

PROJENİN KONU BAŞLIKLARI

Oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan “Genç Şehir Proje Yarışması” dört kategoriden oluşuyor. Konu başlıkları ve örnek çalışma alanları ise şu şekilde açıklandı.

Bilişim Projeleri; Yazılım, Bilişim ve İnternet, Siber Güvenlik ve Savunma, Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri, Bulut Bilişim, Robot ve Robotik Nesneler, Mekatronik, Yapay Zekâ ve Makina Öğrenmesi (AI), Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), Nesnelerin İnterneti (IoT), Sensörler.

Sosyal Projeler; Toplumsal Sorunların çözümüne yönelik çalışmalar, Spor bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar, Sporda cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar, Gençlerin kültürel bilinçlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, Kentin sosyo-kültürel fonksiyonlarının arttırılması, Dezavantajlı Gruplar, Göç ve mülteciler ile ilgili çalışmalar, Gençler arasında fırsat eşitliği, Gençlerin ve toplumun aktif sosyal yaşama dahil edilmesi, Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarın önlenmesine ilişkin çalışmalar.

Eğitim Projeleri; Eğitim- öğretim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar, Gençlerin eğitim fırsatlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar, Eğitim alamamış bireylere yönelik çalışmalar, Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, Eğitimde spor, sanat ve kültür etkinliklerinin arttırılmasına yönelik sürdürülebilir çalışmalar.