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Gençlerden Hürriyet’e Sürpriz

Millet İttifakı İzmit Belediyesi Başkan adayı Hürriyet’e bir doğum günü kutlaması da gençlerden geldi.

Gençlerden Hürriyet'e Sürpriz

21 Mart 2019 Perşembe 15:13

CHP Kocaeli Milletvekili ve Millet İttifakı İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, seçim çalışmaları arasında hoş bir doğum günü kutlamasıyla karşılaştı. CHP’li gençler, gün içerisinde programlarına devam eden Hürriyet’in doğum gününü Eğitim-Sen ziyareti öncesinde kutladı.

CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı Alican Karataş, Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Yusuf Konyalı, İzmit ilçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut, Lise Komisyonu üyesi ve partili gençler, Belediye Başkan adayı Hürriyet’e ziyaret programı öncesinde sürpriz yaptı. Ellerinde pastalarıyla Eğitim-Sen kapısında bekleyen gençleri karşısında gören Hürriyet şaşkınlığını gizleyemedi. Hürriyet doğum gününü kutlayan gençlere teşekkür ederek, gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. 

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