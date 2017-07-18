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Gençlere 15 Temmuz Anlatıldı

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri konferansına katılan Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Bizler 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacağız dünyaya unutturmayacağız” dedi.

Gençlere 15 Temmuz Anlatıldı

18 Temmuz 2017 Salı 15:45

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri “Selçukludan Günümüze Haşhaşiler” konulu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki konferansa katıldı. Konferansda Tarihçi-Yazar Mustafa Turan, 15 Temmuz ruhu ve vatan sevgisini de işledi. Konferansa katılan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepemiz kentimize örnek olmaya devam etmektedir. Bundan dolayı gurur duyuyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Kartepeliler kendilerini göstermiştir. Tanklara ilk dur diyen, bedenini siper eden ilk ilçedir. Cumhurbaşkanımız daha çağrı yapmadan ne yapacağız diye beni arayan adeta bu nöbeti başlatan ilçedir. 35 gün boyunca da tutulan nöbette birlik ve beraberliği ile Kartepe örnek oldu” dedi.

MAĞLUP EDİLDİ

“Kartepe ile gurur duyuyorum teşekkür ediyorum” diyen Başkan Üzülmez “Tarihi destanlarla dolu bir ülkeyiz. Her zaman bizlerle mücadele edildi. Gençlerimiz kitaplardan tarihimizi okuyorlar. Okumak sadece duygularımızı kabartıyor. Ancak geçen yıl yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimi bu yaşananların finali oldu. Gençlerimiz bizlerle birlikte bu destana tanıklık ettiler. 40 yıllık hain şebeke milletimiz tarafından mağlup edildi. 249 şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar peygamber efendimize komşu oldular” açıklamasında bulundu.

DÜNYAYA YETERİZ

“Bizler 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacağız dünyaya unutturmayacağız” diyerek sözlerine devam eden Başkan Üzülmez “Maalesef bu yaşananları ülkemizde unutturmaya çalışanlar var. Onların yüzüne çarparak unutturmayacağız. İçimizde maalesef hainler var. Bu hainlerle kol kola gezen siyasiler de var. Biz birbirimize, biz bu dünyaya yeteriz. Milletimizle her zaman gurur duyuyoruz. Başkomutanımızla gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez konuşması sonrasında Tarihçi-Yazar Mustafa Turan’a teşekkür etti.

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