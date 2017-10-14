Gençlere bedava sağlık hizmeti





2012'den bu yana hayatımızda olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi özellikle gençleri etkiliyor. Çünkü, sisteme göre 18 yaşını doldurup öğrenci olmayan herkes eğer çalışmıyorsa GSS primi ödemek zorunda. Bu primi ödeyip ödemeyeceği de yaşadığı eve giren gelire göre belirleniyor. Eğer eve giren kişi başı gelir asgari ücretin üçte birinden az ise primleri devlet ödüyor. Fazla ise bu kez herkes kendi primini ödüyor.

Gençler yaşadıkları eve giren anne-babalarının maaşları yüksek ise prim borcuna muhatap oluyor. Eskiden bu primler üç ayrı kategoride belirleniyor ve 300 TL'yi geçiyordu. Ödenmediği takdirde de yüklü borçlar ortaya çıkıyordu. Yapılan düzenleme ile bu 53.32 liraya kadar düşürüldü. Ardından toplam borçlar bu rakama güncellenip büyük kısmı silindi.

2 YIL SÜRE VAR

Burada asıl sorunu liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan gençler ile üniversiteden mezun olup bir iş bulamayanlar yaşıyordu. Çünkü okul hayatı devam etmediği için gelir testine girmeleri ve prim ödemeleri gerekiyordu.

Bu gençler için çıkartılan düzenleme ile büyük bir kolaylık da hayatımıza girmiş oldu. Hükümet bu gençlerin mezun olduktan sonra iki yıl boyunca sağlık primlerini devletin karşılaması konusunu hüküm altına aldı.

YAŞ ŞARTINA DİKKAT

Burada iki yıllık sağlık hizmetinden yararlanabilmek için belli bir yaşı da geçmemek gerekiyor. Lise mezunlarının yaş sınırı 20, üniversite mezunlarında ise 25. Bu yaşın altında olduğu sürece gençler sağlıktan ücretsiz yararlanabilecek. Durumunuz bu şartlara uyuyor ancak yine de GSS prim borcu çıkartılıyorsa hemen en yakın SGK'ya gidip güncelleme yaptırın.

KILIK-KIYAFET DEĞİŞİYOR

12 Eylül darbesinin son kalıntılarından olan memurların kılık-kıyafetini düzenleyen çağdışı yönetmeliğe neşter geliyor. Yönetmelikle ilgili değişiklik tasarısının Başbakanlık'a gitti ve konu son toplu sözleşme görüşmelerinde de masaya getirildi.