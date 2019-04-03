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Gençlerimiz Nereye Gidiyor?

Öğrencisi Tarafından Bıçaklanan Müdür Yardımcısı Öldü. Gebze Yasta. Eğitim Camiası Şokta.

Gençlerimiz Nereye Gidiyor?

03 Nisan 2019 Çarşamba 12:43

Gebze’de Okullar Tatil. Şehit Müdür Yardımcımıza Allah Cc Rahmet Kederli Ailesi Ve Eğitim Camiamıza Başsağlığı Diliyoruz. Olaya Sebebiyet Veren Kişiyi Lanetliyoruz. Hepimizi Düşünmeye Davet Ediyoruz. Gençlerimize Ne Oluyor?

Bu Olay Sadece Gebze’yi İlgilendirmiyor.

Gebze’de acı, üzücü ve çok çok düşündürücü bu olay Türkiye için milat olmalı. Devlet ve millet gençlerimize sahip çıkmak için seferberlik başlatmalı. Gençlerimiz üzerinde büyük oyunlar oynanıyor.

-Tehlikenin Farkında mıyız?
-Okullarımızın Durumu Nasıl?
- Okullar Güvenlik Açısından Ne Kadar Önlem Alıyor?

Sanal ve sosyal medya ile gençlerimize savaş açılmış durumda. Gençler mutsuz.
Milli ve manevi tarihini bilmeyen gençlerimiz gelenek ve göreneklerinden uzak yetişiyor. Gençlerimiz yaşadıkları şehirleri tanıyıp bilmeden yetişiyor.

Devlet Yöneticileri Ve Aileler Gençlere Yönelik Acil Eylem Planı Başlatmalıyız.

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