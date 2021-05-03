GENÇLERİN İNTERNETİ BAŞKAN BIYIK’TAN

Başkan Bıyık’tan gençlere ücretsiz internet müjdesi Her zaman gençlerle bir arada olan ve gençlere yönelik projeleriyle dikkat çeken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, örnek bir çalışmaya daha imza atıyor. İçerisinde hediye internet yüklü kartvizitler hazırlayan Başkan Muzaffer Bıyık, talep eden gençlere ücretsiz internet hediye edecek.





Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla gençlere yönelik özel bir proje daha hayata geçiyor. Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye özen gösteren ve gençlere yönelik projelere ağırlık veren Darıca Belediyesi, bu kez koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan ve sosyal medyada daha fazla vakit geçiren gençler için ücretsiz internet dağıtacak.

KARTVİZİTLER BAŞKAN BIYIK’TAN

Gençler için binlerce GB’lik internet yüklü kartvizit hazırlayan Darıca Belediyesi, gençlerin yüzünü güldürecek. Özellikle pandemi döneminde evde kalmak zorunda olan ve daha fazla sosyal medyada vakit geçirmek durumunda kalan gençlere 1 GB’lik ücretsiz internet paketi hediye edilecek. Talep eden gençlerin hepsine ayrım yapmadan dağıtılacak olan internetleri ayrıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sokakta karşılaştığı gençlere de hediye edecek.

BIYIK: “GÜLE GÜLE KULLANIN”

Gençlere seslenen ve sokakta karşılaştıklarında kendisinden internet yüklü kartvizit istemeyi unutmamalarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Gençleri önemsiyor ve değer veriyoruz. Projelerimizi hayata geçirirken gençlerin taleplerini ve beklentilerini dikkate almaya özen gösteriyoruz. Bir belediye başkanı ve abileri, arkadaşları olarak gençlerle her zaman bir arada olmaya gayret ediyorum. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan gençlerimiz daha fazla sosyal medyada vakit geçirdikleri için onlara destek olmak ve internet desteği vermek istedik. Beni gördüğünüz yerde kartvizit istemekten çekinmeyin. Hediye internetleri güle güle kullanın. İnşallah en kısa sürede sokaklarda yine özgürce dolaşacağımız günler yakın. Hep birlikte kurallara uyarak koronavirüsü yeneceğiz” diye konuştu.

NASIL KULLANILIYOR?

Gençler ücretsiz internetleri hediye.darica.bel.tr adresinden ya da kartvizitin arkasında yer alan karekodu okutarak kampanyaya katılarak kullanabilecek. Kartvizitin arkasında bulunan şifreyi çıkan ekrana girerek kişisel bilgileriyle kaydolarak 1 GB interneti telefon hatlarına yükleyebilecekler.







