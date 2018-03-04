Gençlerin kalbi Kudüs’te kaldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, lise öğrencileri arasında açtığı “Kudüs’e Mektup Yarışması kapsamında oluşturulan okuma grupları çalışmalarını sürdürüyor. Yarışmaya katılacak öğrenciler Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan kitaplarını okumaya başladı.

OKUMAYA BAŞLADILAR

Kitap okumaları, öğrencilerin eğitim gördükleri okullarda gerçekleştiriliyor. Öğrenciler okuma gruplarında Ahmet Turgut’un “Kalbim Kudüs’te Kaldı” ve Ahmet Varol’un “Kudüs Davamız” kitaplarını okuyor. Okumalar 1 Mart Perşembe gününe kadar sürecek.

YARIŞMANIN AMACI

Büyükşehir Belediyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencilerine yönelik “Kudus’e Mektup Yarışması” açtı. Ödüllü yarışma; Kocaeli genelinde eğitim görmekte olan lise öğrencilerinin Kudüs’te yaşananlarla ilgili empati yapmalarını sağlamak ve Kudüs’te yaşananlara karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla düzenleniyor.

ÖDÜLÜ KUDÜS OLAN YARIŞMA

Yarışmada ilk üçe giren gençler Büyükşehir Belediyesi tarafından Kudüs ve ya Balkan Ülkeleri seyahati ile ödüllendirilecek. Ayrıca dereceye girenlere nakdi ücret verilecek.

BAŞVURULAR 1-11 MART TARİHLERİ ARASINDA

Yarışmanın başvuruları 1-11 Mart tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, öğrencilerin kendi okullarındaki grup rehber öğretmen aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi (http://www.kocaeli.bel.tr/)adresinden yapılacak. Her bir başvuru kaydı tamamlandığında Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuru yapan rehber öğretmene mail yollanacak. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru süresi içiresinde yazılan mektup rehber öğretmenler tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecek.



KUDÜS VEYA BALKAN ÜLKELERİ ÖDÜLÜ VAR

Yarışmada ilk üç dereceye giren öğrenciler Büyükşehir Belediyesi tarafından Kudüs ve ya Balkan ülkeleri seyahati ile ödüllendirilecek. Ayrıca birinciye 1000, ikinciye 500, üçüncüye de 250 TL hediye çeki verilecek. Bunun yanı sıra dördüncü ve beşinci olan öğrencilere 1000, altı ve yedinci olan öğrenciler 500, sekiz, dokuz ve onuncu olan öğrenciler de 250 TL hediye çeki alacak. 11 ve 20. Arası tüm öğrencilere de 200 TL’lik mansiyon ödülü verilecek.