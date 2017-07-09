banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gençlerin zirvede yaz keyfi

Sıcak yaz günlerini Diriliş Kampında eğlenerek ve öğrenerek geçiriyorlar

Gençlerin zirvede yaz keyfi

09 Temmuz 2017 Pazar 12:29

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağıl olan Aytepe Diriliş Kampı, sıcak yaz günlerinde gençlerin ikinci adresi oldu. Günlerini doğa içinde ve eğlenerek geçiren gençler, birlikte kitap okumanın ve öğrenmenin keyfini yaşıyor.
 
BAŞKANIN GENÇLERE ARMAĞANI
Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun gençlere en güzel armağanlarından olan Diriliş Kampı, yaz aylarında da faaliyetlerini sürdürüyor. Okulların tatil olmasıyla Diriliş Kampı’na koşan gençler burada birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetlere katılıyor. Kentin doğa içindeki en güzel mekânlarından biri olan Diriliş Kampı’nda toplanan gençler güne kahvaltı ile başlıyor. Ardından kamp sorumlularının eşliğinde hep birlikte 2 km’lik doğa yürüyüşüne çıkılıyor.
 
BİRLİKTE OKUMANIN KEYFİ BAŞKANI
Gençler kampta ayrıca düzenlenen kitap okuma saatlerinde bir araya geliyor. Ellerine kitaplarını alan öğrenciler, birlikte kitap okumanın keyfini yaşarken, daha sonra okudukları kitapları birbirleriyle değerlendiriyor.
 
OKÇULUK, MATRAK, PAİNTBALL, FUTBOL
Diriliş Kampı içinde yer alan okçuluk ve paintball alanları ilgi gören mekanlar arasında yer alıyor. Ata sporu matrak ve okçuluk faaliyetlerine katılan öğrenciler, Paintballun yanı sıra futbol ve badminton oynayarak vakitlerini en iyi şekilde geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi kampta öğrencileri bungolow evlerde misafir ediyor. Öğrenciler burada kendileri için çıkan en güzel yemekleri de kampın yemekhanesinde hep birlikte yiyor. ​
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’ye yaya köprüsü yapılacak Gebze’ye yaya köprüsü yapılacak
Bayram, Vali Aksoy’u ziyaret etti Bayram, Vali Aksoy’u ziyaret etti
Yavru kedi itfaiyecileri uğraştırdı Yavru kedi itfaiyecileri uğraştırdı
Ak Parti Teşkilat ve Belediye'de Büyük Değişime Hazırlanıyor Ak Parti Teşkilat ve Belediye'de Büyük Değişime...
Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor!
Kocaeli’ne dördüncü mavi bayrak Kocaeli’ne dördüncü mavi bayrak
Yukarı Çık

banner149

Gebze’ye yaya köprüsü yapılacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze D-100 Osman Yılmaz Mahallesi mevkiinde yaya köprüsü yapacak.

Haberi Oku