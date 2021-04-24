Gençlerine Sahip Çıkanlar Her Şeye Sahip Olur!

Çocuklarımız ve gençlerimize ne kadar sahip çıkıyoruz? Gençler, bizi biz yapan değerlerden hızla uzaklaşıyor. Z kuşağı diye adlandırdığımız gençlere sahip çıkmak için devlet, millet ve özellikle aile olarak milli gençlik seferberliği başlatmalıyız.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığımız bu günlerde çocuklarımıza yönelik yapılan çalışmalara baktığımda üzülüyorum.

Gençler ve çocuklarımıza, onların anladığı dilden tarih ve kültürümüzü tanıtıp, anlatmalıyız.

Çocuklarımız bizlerden çok ilerde, onlar bilişim ve dijital dünyanın birçok teknolojisine hakim.

Teknolojiyi çok iyi kullanan çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi tanıtıp, anlatmak için onların dili ile konuşmak yani teknoloji ve dijital dil ile konuşmak gerekiyor.

Acı ama gerçek; baba ile oğul, ana ile kızı arasında uçurumlar var. Onların ortak bir yerde buluşturulması için çok ciddi çalışma ve araştırma yapmak şart.

Onların anladığı dilden konuşmak ve onları anlamak için hepimiz çalışma yapmalıyız. Çocuklar ve gençlerimizle onların anladığı dilden konuşmalıyız ve ikna etmeliyiz.

Geleceğimiz olan çocuklara ve gençlere sahip çıkan devlet ve milletler, varlıklarını sürdürür.

Üç yıl önce, 24 Nisan 2018 tarihinde Gebzeli gençlerle Bilecik, Eskişehir ve Ankara Polatlı’da düzenlenen kültür gezisinde onlarla birlikte olup, rehberlik yapmıştım.

Üç yıl önce Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com’da yayınlanan Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum. Üç yıl önce bakın neler yazdık, birlikte okuyalım.

***

Gençlerle Belgesel Tadında Tarih ve Kültür Turu

Gençlerle Osmanlı'nın kurulduğu yer olan Bilecik'ten, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun gerçekleştiği Polatlı-Sakarya Meydan Muharebesine belgesel tadında tarih ve kültür yolculuğu gerçekleştirdik.

Gebze Belediyesi’nin tescilli marka projesi olan 41 Genç 41 Gelecek programı çerçevesinde, 75 kişilik liseli gençle 21 Nisan 2018 günü Gebze'den Polatlı'ya bir ilki gerçekleştirerek tarihe not düştük…

Gebze Belediyesi tarafından iki yıldır uygulanan proje çerçevesinde Ahmet Turan ve Merve Kadıoğlu’nun koordinatörlüğünde gençlerle önce Bilecik'te Şeyh Edibali Türbesi ve Osmanlı Devleti Müzesi’ni ziyaret ederek, Söğüt’te Ertuğrul Gazi Türbesi’nde gençlerle birlikte Fatiha okuduk.

Ardından uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Yunus Emre ve Nasrettin Hoca’nın memleketleri Eskişehir'den, Ankara'nın Polatlı ilçesine geldik. Tarihin en uzun süreli meydan muharebesi olan ve Viyana'dan 238 yıl süren çekilmenin durdurulduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş destanının gerçekleştiği Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutan olarak bizzat idare ettiği Sakarya Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlandığı Dua Tepe Şehitlik Anıtını ziyaret edip, Doğa Koruma Milli Parklar Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü’nün gösterdiği alana şehitler hatıra ormanlığı için fidan diktik.

Polatlı Belediyesi tarihi mekanlar tanıtım başkanı Emekli Albay Kadim Koç, Gebzeli gençlere Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili geniş bilgi verdi. Polatlı Tarih Müzesi’ni gezip Sakarya Zaferi şehitliğinde Fatiha okuduk.

Gebze Belediyesi’nin örnek projesi 41 Genç 41 Gelecek projesi öğrencilerinin tarih ve kültür gezisini www.sakarya.tv canlı yayınlarken Devri Alem Belgesel TV Programı www.devrialem.tv belgesel haline getiriyor. Anadolu Ajansı bu konuda haber hazırlayarak görsel ve yazılı basına gönderdi. Tüm ilgili ve yetkilileri Osmanlı'nın kurulduğu yer Bilecik'ten, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun gerçekleştiği Polatlı, Sakarya Meydan Muharebesi şehitliklerine tarih ve kültür turları düzenlemeye davet ediyorum.

41 GENÇLE 23 NİSAN COŞKUSU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Arife'sinde Gebzeli gençlerle Sakarya Zaferi alanlarına Fidan diktikten sonra, Ankara’da belgesel tadında tarih yolculuğu yaptık. Ankara'da, Büyük Millet Meclisi açılarak, düşmanın işgal ettiği toprakları kurtarmak için harekete geçilmişti. 23 Nisan Bayramı ile ilgili herkesin çocukluk yılları ile ilgi anıları vardır. Bu bayram kendimize bir iyilik yapalım, çocukluk yıllarımızı yeniden hatırlayalım, çocukluğumuzu yaşayalım.

23 Nisan Bayramı’nda Sakarya Meydan Muharebesinin yapıldığı Polatlı'dan Ankara'ya belgesel tadında devri alem diyerek milletimizin ortak değerlerinden olan İstiklal Marşı’mızın Ankara’da Mehmet Akif Ersoy tarafından Tacettin Dergahı’nda yazıldığı mekanları gezip tarihi meclis binasını ve meclisin açılmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milletvekilleri ile binlerce kişinin Cuma namazı kılıp dua ettiği Hacı Bayram Camisini ziyaret ederek, tarihi günleri yaşamaya çalıştım.

Büyük Millet Meclisi’nin ilk başarısı, tarihe en uzun süreli Meydan Muharebesi olarak geçen Ankara Polatlı ve Haymana bölgesinde 22 gün 22 gece süren Sakarya zaferini kazanmasındaki büyük rol üstlenmesiydi. Unutmayalım ki dönemin milletvekilleri savaşa bile katılmıştı.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin gerçekleştiği Polatlı'da, 23 Nisan Bayramı arifesinde, Gebze Belediyesi’nin 41 Genç, 41 Gelecek Öğrencileri ile şehitler hatıra ormanlığına fidan dikerek, tarihe not düştük. Fidan dikme organizasyonuna basın geniş yer verdi. Haber bir çok medya kuruluşunda yayınlandı. (Kaynak: Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com 24 Nisan 2021 İsmail Kahraman Belgeselcinin Not Defteri Köşesi)

Evet üç yıl hızla gelip geçmiş, pandemi gençlerimize büyük darbe vurdu. Gençlerimize sahip çıkmak için onlara sanal kültür turları yaptıralım ve gençlerimizi ve çocuklarımızı çok iyi anlayalım.

Sizleri İstiklal Marşı ve Sakarya Zaferi’nin 100. yılında Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili hazırladığımız sosyal sorumluluk projesi web sayfası ile baş başa bırakıyoruz.

www.sakaryazaferi.com