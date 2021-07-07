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Gençlerle buluşmak için can atıyoruz

Başkan Bıyık, gençlik koridoru projesi kapsamında gençlerle bir araya geldi

Gençlerle buluşmak için can atıyoruz

07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:19

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla başlatılan ‘Gençlik Koridoru’ projesi start aldı. Sosyal medyada gerçekleşen çekilişi kazanan genç talihlilerle yemekte bir araya gelen ve fikirlerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Gençlerle buluşmak için can atıyoruz. Gençleri önemsiyoruz” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın özel önem verdiği ‘Gençlik Koridoru’ projesi başladı. Sosyal medya üzerinden yapılan yarışmaya katılan gençler arasında yapılan çekilişte 10 talihli ile yemekte bir araya gelen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerin taleplerini ve fikirlerini dinledi.

GENÇLERLE PLAYSTATİON OYNADI

Yemek sohbetinde gençleri dinleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yarışmayı kazanan gençlere akıllı bileklik hediye etti. Oldukça samimi bir ortamda geçen ve aralarında üniversite mezunu, üniversite öğrencisi ve lise öğrencilerinin de yer aldığı 10 gençle karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Gençleri önemsediğini ve fikirlerine değer verdiğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra gençlerle karşılıklı playstation oynadı. İskoliye Sanat Akademisi, Kitap Kafe, Millet Kıraathanesi ve yeni spor kompleksleri gibi gençlere yönelik projeler hakkında bilgiler de veren Başkan Muzaffer Bıyık, geleceğimizin teminatı olan gençler için canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

GENÇLERLE BULUŞMAK İÇİN CAN ATIYORUZ

Gençlik Koridoru projesini gençlerle daha fazla bir araya gelmek amacıyla başlattıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak gençleri her zaman önemsiyor ve fikirlerine değer veriyoruz. Belediyemiz bünyesinde gençliğe daha fazla yatırım yapmak amacıyla Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nü kurduk. Gençlik Koridoru Projesi de gençlerle daha fazla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmanın ilk adımlarından biri. Bu koridorda sadece gençler olacak. 15-25 yaş arasındaki gençlerle zaman zaman sosyal medya üzerinden yapacağımız yarışmalar sonrasında bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız. Adeta gençlerle buluşmak için can atıyoruz. Çünkü gençleri önemsiyor ve güveniyoruz. İnanıyorum ki bu buluşmaların ardından ortaya güzel fikirler çıkacak ve ortak akılla yeni projeler geliştireceğiz” dedi.



















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