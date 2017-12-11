‘’Gençliğini ihmal edenlerin geleceği olmaz’’

Kocaeli Giresunlular Federasyon Başkanı Olgun Kandemir, ziyarette yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çalışmalara hızlı başladıklarını belirtti. Kandemir, “Federasyon olarak kısa zamanda çok yol kat ettik. 22 Ekim’de yaptığımız kongremizin ardından kentimizde yaşayan Giresunlular için milat olduğunu söylemek isterim. Gerçekleştirdiğimiz kongreden önce 6 derneğimiz federasyonumuza kayıtlıydı. Kongreden sonra bu sayı on beşin üzerine çıktı. Bu durumdan da çok memnunuz” ifadelerini sarf etti. Federasyon Başkanı Kandemir, 24 Aralıkta yapılacak olan federasyon merkezini açılışına davet ettiği Karaosmanoğlu’na, Kocaeli’ye yaptığı yatırımlar ve hizmetler için ayrıca teşekkür etti.
“GELECEĞİMİZ GENÇLERİMİZİN ELİNDEDİR”
Sivil Toplum Kuruluşlarının hitap ettikleri topluma karşı olan sorumlulukları yerine getirmede enerjik hareket etmelerinin çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “İnanıyorum ki sizler hemşehrilerinize olan hizmetlerinizle kentimiz insanına da faydalı olacaksınız. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde her biriniz kendi sorumluluklarınızı yerine getireceğinize de inanıyorum. Federasyon olarak ürettiğiniz her projede gençliğimize birinci sırada yer vermenizde çok önemlidir. Geleceğimiz gençlerimizin elindedir. Ülkemizin sağlam adımlarla hakkı söylemedeki kararlılığına katkı sunacak merkezler arasında sizlerde yer alıyorsunuz” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.