Gençlik Bayramı ve Gençlerin İsteği

Dini ve milli bayramlarımız ile ilgili Gebze Gazetesi’nde birçok yazı kaleme aldım. Bu yazımızdan birisini dün yayınladım.

Milli mücadele ve kurtuluş savaşının başlangıç noktası kabul edilen Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı önemlidir.

Başta Trabzon, Giresun bölgesi olmak üzere Doğu Karadeniz’de Pontus Rum Devleti kurmak için yoğun çalışmalar yapılıyor. Samsun’u İngilizler ve Yunan askerleri işgal etmişti.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak Merzifon ve Amasya toplantılarından sonra Erzurum’a geçerek, Erzurum Kongresi’nin toplanması çok önemlidir.

Erzurum Kongresi’nin toplanması, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunda temel taş olmuştur.

Erzurum Kongresi’nin toplanmasında Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın Kurtuluş Savaşına verdiği desteği, paşanın kızı Timsal Karabekir Hanım’dan dinleyip belgesel çekimi yaptım.

Samsun’dan Erzurum’a Kurtuluş Yolu

Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığında toplanan Erzurum Kongresi ile Anadolu’nun düşman işgalinden kurtarılması ve Kurtuluş Savaşını başarıya ulaşması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasında Anadolu tek yürek olup ve yeni bir devlet kurulmuştur.

Gençlik Bayramını kutladığımız bu günlerde gençlerimiz Birinci Dünya Harbinden, Kurtuluş Savaşına giden kuruluş ve kurtuluş yolu ve başarıları gençlerimize çok iyi anlatılıp öğretilse…

Erzurum Kongresi, Kurtuluş Savaşı tarihimizde ilk kongre olduğu için önemlidir. Erzurum’un kurtuluşu ve Atatürk başkanlığında toplanan Erzurum Kongresi ile ilgili Devri Alem Belgesel programımız geçtiğimiz günlerde TGRT Belgesel TV’de yayınlandı.

Belgesel programımızın, Erzurum Kongresi bölümünü sizlerle paylaşıyorum.

Erzurum Kongresi Belgeseli

https://pt-br.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/an-itibari-ile-14-may%C4%B1s-2021-tgrt-belgesel-tv-de-15-y%C4%B1l-%C3%B6nce-gazetemiz-kurucusu-/499116531503573/?__so__=permalink&__rv__=related_videos

***

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a gençlerden “TRT Genç TV’ kurulması ile ilgili açık mektup…

İletişim fakültesi mezunları, Genç iletişimciler olarak gönderilen mektupta özetle genç iletişimciler şu ifadelere yer verdiler;

“TRT’nin gençliğe hitap eden televizyon kanalımızın olmadığı konusunda bir fikir birliği oluşmasından dolayı bu mektubu yazma ihtiyacı doğmuştur.

TRT’nin çocuk kanalından TRT Avaz’a kadar birçok kanalı bulunmakta.

Geleceğimiz olan gençlerimizin kaliteli içeriklere ulaşıp faydalı bilgiler öğrenmesi ve izlerken eğlenmesi amacıyla TRT bünyesinde bir TRT gençlik kanalı kurulmasını talep ediyoruz.

Bu televizyon kanalının ismi, kuruluş amacının odak noktası olan ‘genç’ olmalıdır. TRT Genç TV adında, geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimize hitap eden bir kanal kurulmalı.

Z kuşağı dediğimiz gençlerimize yönelik çalışmalar yapılması büyük önem arz etmektedir. Çağımızın bir gerekliliği olan bu televizyon kanalında; gençlere yönelik eğitici, öğretici ve eğlenceli içeriklerin, programların yer alması gerekiyor.

Gençlerin ilim ve bilimden uzaklaşmaması için onların kavrayabileceği ölçüde içerikler hazırlanarak çalışmalar yapılmalıdır.

Kültür, tarih, spor, müzik, bilim gibi hayatın her alanından içerikler hazırlanarak gençlere sunulmalıdır.

Sosyal medyada vakit kaybeden ve hayatın her alanından uzaklaşan gençlerimiz için böyle bir TRT Genç TV kanalı kurulması zorunluluktur. Gençlik kanalı, onları geleceğe hazırlamak için büyük bir önem arz etmektedir.

Kurulmasını istediğimiz TRT Genç TV’nin çalışanları, müdür ve programcıları tamamen gençlerden oluşmalı, çalışmalar onlar tarafından yürütülmeli ve tüm programlar gençler tarafından yapılmalıdır.

Bu kanal, gençlerimizin sosyal hayata daha çok katılım sağlaması, kendini geliştirmesi için motivasyon ve umut sağlamalıdır.

Günümüzde yaşanan ve ilerleyen yıllarda belki daha da çoğalacak olan beyin göçünü tersine göç olarak çevirmek için böyle temel bir adımın atılması ve TRT Genç TV’nin kurularak tüm gençliğe hitap etmesi biz gençlerin en büyük isteğidir.

Kurulmasını istediğimiz gençlik televizyonu, inanıyoruz ki dünyaya örnek olacaktır…

İletişim Fakültesi Mezunu Gençler