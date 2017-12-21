Gençlik modeli Bursa’ya aktarılacak

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kılavuz Gençlik Projesi kapsamında Başiskele Aytepe Zirvesi’nde yer alan Diriliş Kampı’nda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ağırladı. İnceleme sonrası “Türkiye’ye örnek proje” olarak niteleyen Aktaş, projenin bir benzerini Bursa’da hayata geçireceklerini ifade etti. Kar yağışı altında gerçekleştirilen incelemede kamp alanı hakkında detaylı bilgi alan Aktaş, Başkan Karaosmanoğlu’na bu örnek proje için teşekkür etti.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMUŞ VE TESCİLLENMİŞ BİR PROJEDİR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele İlçesi Aytepe’de hayata geçirilen iki ayrı kampı yerinde gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’da eşlik etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Veysel Özkaraaslan ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a verilen hizmetler hakkında detaylı bilgide verdiler. Kamp alanını gezen ve ziyaret sonunda bir açıklama yapan Aktaş, “Belediyecilikte duayen bir isim olan çok değerli büyüğümüz İbrahim Karaosmanoğlu Başkanımızın ortaya koyduğu gençlik projesi için Kocaeli’ye geldik. Kamp alanlarını gezerek hem kız çocuklarımız için hem erkek çocuklarımız için ayrı ayrı hazırlanmış kamp bölgelerini gezdik. Bana göre Kılavuz Gençlik Projesi Türkiye’ye örnek olmuş ve tescillenmiş bir projedir” dedi.

“DİRİLİŞ KAMPINDA BÜTÜN DETAYLAR DÜŞÜNÜLMÜŞ”

Türkiye’nin dördüncü büyük kenti olan Bursa’nın üç milyon nüfusuyla Kocaeli’de ki gençlik projelerinin benzerlerini ziyadesiyle hak ettiğini vurgulayan Aktaş, “Yani ben projenin methini duymuştum ama bugün şahsen de görerek çok etkilendiğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Diriliş Kampında bütün detaylar düşünülmüş. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yatma kalkma yerlerinden tutunda yemek yeme alanlarına, dinlenme ve sosyal alanlarından kişisel yaşam bölgelerine kadar her türlü detaylar düşünülmüş. Kampa konuk olan gençlerimizin sosyal aktivitelerini icra edebilecekleri alanlar da oluşturulmuş” açıklamasını yaptı.

“BU GÜZEL ÖRNEĞİ ALIP BURSA’MIZ DA UYGULAYACAĞIZ”

Bu tür gençlik kamplarının yapılmasının yanında işletilmesinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Aktaş, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz bu iki noktada başarılı olan projeyi yaparak bizlere de örnek oldular. İbrahim Başkanımızın ve beraberinde ki ekibin gençlik projeleri konusunda duydukları heyecan bize de ilham oldu. Bundan etkilenmemek tabi ki de mümkün değildir. Amerika’yı yeniden keşfetmeye de gerek yoktur. Bu güzel örneği alıp Bursa’mız da uygulayacağız. Birçok ilimizde hatta ilçelerimizde bu projeyi hayata geçirebilir. İnşallah buradan aldığımız örneklerle en yakın zamanda ekibimizi kurarak benzer bir uygulamayı Bursa formatında kentimizde gerçekleştireceğiz. Ben bir kez da bu güzel projeyi Kocaeli’mize ve ülkemize kazandıran İbrahim Karaosmanoğlu başkanımıza teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini sarf ederek açıklamasını tamamladı.

“AMACIMIZ İNSANLIĞA FAYDALI BİREYLER OLARAK YETİŞTİRMEKTİR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’da, “Kılavuz Gençlik Projesi Bilgi Evleri, Akademi Lise, Akademi Üniversite, Spor Okulları ve Uluslararası Öğrenciler birimleriyle ilkokuldan üniversiteye uzanan geniş bir alandır. Bu kapsamda projenin esas amacı ise çocuklarımızı ve gençlerimizi kültürü ve tarihi ile barışık, ahlaklı ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmektir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu amaca uygun projeler geliştirerek, ülkemize örnek olmasını da istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş kardeşimizde bugün Diriliş Kampımızı ziyaret ederek, burada yürütülen projelerin benzerini güzel kentimiz Bursa’da uygulayacak. Kendisine bir kez daha yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi. Birliktelik yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.